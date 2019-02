Rafa Ruiz: "La Marina será totalmente peatonal en 10 o 15 años"

El alcalde de Ibiza pronostica que "de aquí a diez o quince años la zona de La Marina será totalmente peatonal". Rafa Ruiz también ha querido dejar claro que este invierno "el barrio está abierto al tráfico de vehículos y se puede circular libremente".

Frente a las críticas de comerciantes de la zona por las dificultades de acceso, Ruiz reitera que la peatonalización de calles "no solo no va en contra de la actividad comercial sino que la incentiva". Afirma que algunos comerciantes no lo ven así pero resalta que a lo largo esta legislatura tanto el presidente de la Autoridad Portuaria como el gobierno local han ido de la mano en su plan de acción para mantener el acceso restringido a la zona "sin que esto vaya en contra del comercio".

Ruiz ha recordado que "del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Ibiza es la más flexible en el acceso de los coches a las zonas del núcleo histórico".