Diego Cañamero recomienda no aplazar el pago de las cuotas del sello agrario

Así lo ha propuesto en rueda de prensa, este jueves, acompañado de Antonio Cueva (ex-UGT) y José Luis Angulo (exalcalde), ahora los dos en Podemos.

El diputado, Diego Cañamero, llegaba a calificar de “chapuza” la solución que se la ha dado a la subida del ‘Sello agrario’, “… El problema de la subida del ‘Sello Agrario’ está motivado por la subida del Salario Mínimo, se pone en 900 euros, la base de cotización de los jornaleros del campo se calcula con el salario mínimo… La solución que se le busco fue bonificar la subida en un 80 %, para que la subida se quedará en 4,40 euros más, para a partir de enero pasar a pagar 103,14 euros… pero al no haberse incluido en el decreto y no haberse aprobado los presupuestos, nosotros propusimos que se quedará la cuota anterior y que la subida se empezara a pagar a partir de junio, pagando la subida del mes y la de los meses anteriores (Enero, febrero, marzo…), no lo han hecho así, se han buscado una normativa para aplazar toda la cuota, la cuota entera, el jornalero, hasta el día 11 de febrero, puede, perfectamente, no pagar ni enero, ni febrero, ni marzo, ni abril… (Hasta que se aprueben los presupuestos), pero en junio, tiene que pagar el doble, la del mes y la cuota aplazada… Es una chapuza, pero ¿Por qué hace eso el PSOE?, Porque estamos en campaña electoral, porque son las municipales y las europeas. En cierta manera, quieren engañar a la gente, diciéndoles tu no pagas nada, y la gente pueden pensar no pago enero, febrero marzo… pero después me la ponen junta, donde haya tres cartillas pagaran 600 …€uros. Como es una chapuza, ¿Cuál es la solución? Pagar la subida, y cuando se apruebe los PGE, pedir, el trabajador, que le devuelvan esa cuota, eso es lo más coherente. No es lo mismo pagar 20 euros más, que después se te amontono la cuota, pagando el doble, eso es lo más razonable…”.

Cañamero además, adelantaba que no votará los PGE, si no se incluye la bonificación de descuento del 80 % de la subida del sello agrario y si no apoya, el PSOE, una proposición de Ley que va a presentar, en el Congreso de los Diputados, la próxima semana, para dignificar la vida de los trabajadores del campo y si el PSOE, no apoyara los PGE, a pesar de reconocer que son unos buenos presupuestos, “… Y que conste que hay cosas muy positivas en los presupuestos, el salario mínimo, la ayuda a la dependencia, los mayores de 52 años, las becas, hay un montón de temas importantísimos y buenos…”.

Angulo centraba su intervención en la convocatoria, de PODEMOS y SAT, para este viernes, de una concentración para protestar por la situación de la carretera A 401, “… El tema de la famosa carretera (A 401)… Vamos a seguir planteando, reivindicando, que ya hace dos meses planteamos el tema, y no viene como consecuencia de ese accidente, que parece ser que se insistía, por parte de algún medio de comunicación, que no es por eso, sino porque creemos que, ante esos puntos negros, y no es porque haya puntos que estén pintados de negro, sino porque son puntos en los que han pasado desgracias, ha habido muchas muertes, en estos últimos 20 años casi 40 compañeros han tenido la muerte en esta carretera…”.

Precisamente en la tarde del miércoles representantes de Podemos y SAT, sembraban de cruces negras, las cunetas de la carretera.

Antonio Cueva criticaba la campaña informativa del Ayuntamiento de Jódar, sobre la posibilidad de aplazamiento del sello agrario, situándola en la campaña electoral de las próximas elecciones municipales, “… A las personas no se tiene que engañar, no por el hecho de que estemos ya, prácticamente, en una campaña electoral, de las municipales, se puede aprovechar con los fondos del propio ayuntamiento para repartir unas octavillas que lo que hace es alterar a los trabajadores/as de nuestra localidad. No se puede ‘Armar la de Dios’ en un concepto concreto, decir a todos los trabajadores, no paguéis el sello ahora, pedir una moratoria y luego, posteriormente, en los meses en los que ni tienen trabajo, ni tiene dinero, ni tienen tiempo, exigirles el doble. Estamos hablando que si el sello este en 104 o en 120 (euros), sería pagar en esos meses la doble cantidad…”.

A Cañamero le preguntábamos por el proceso de confluencia entre Izquierda Unida y Podemos, de cara a las elecciones municipales, sobre lo que también se pronunciaba Angulo, “… Yo creo que esto es un tema de la unión local de Jódar. Las uniones locales, en los pueblos, tienen que tener su autonomía, para ello intentar, por todos los medios, la mejor fórmula para sacar adelante su proyecto. A mí me parece que, tantos unos como otros, debería de tenerlo claro, es decir, si quieren ganar el ayuntamiento, nada más que hay una opción, y la opción ¿Cuál es? Repito la unidad, pero, ¡Ojo! Los pueblos tienen autonomía y lo que ellos decidan, habrá que respetarlo… Yo creo que todo el mundo es consciente de la necesidad que tiene Jódar, de que haya un cambio democrático, más justo, más progresista, más de izquierdas, todo el mundo tiene en cuenta eso. Y yo espero que los compañeros/as, de todos los sectores, interpreten eso tal como es, pero, deciden ellos…”. Por su parte el exalcalde, “… Se lleva casi ocho meses trabajando, y no vamos a dejar de trabajar para que eso se dé. Porque es una necesidad que tiene este municipio, Jódar tiene la necesidad de unificar a la izquierda, en un proyecto único, y desde Podemos no vamos a dejar de trabajar para que eso se dé. Vamos a seguir trabajando, para que, cuando lleguen las elecciones municipales, estemos en una candidatura única todo el mundo… Eso no quiere decir que, en este momento, esté cerrado o no cerrado…”.