La secretaria general del PSN, María Chivite, no comparte el modelo que tiene Vox de defender España. Considera que no se puede obviar la existencia de nacionalismos y que hay que apostar por el diálogo. Clara defensa de Chivite a la figura del relator propuesta por Pedro Sánchez y que tanta polémica ha generado.

"Si queremos defender España solamente defendiendo banderas y confrontando con los nacionalistas sabiendo que existen los nacionalistas, tú no puedes gobernar obviando de que hay una minoría que no está de acuerdo con otras cosas que se están haciendo. Yo creo que ahí el Gobierno de España ha apostado por el diálogo, porque queremos que los catalanes y las catalanas sigan participando de un proyecto común de España. Y eso es para nosotros defender España, no levantar banderas".

En el acto de Pamplona, Vox acusó a UPN de ser tibio con el nacionalismo. Guerra de la que no opina Chivite aunque le lanza una tiradita a los regionalistas. "Lo que le diga a UPN a mi no me preocupa, le preocupará a UPN, y entiendo que le habrá preocupado algunos de sus militantes por allá".