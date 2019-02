Los consejos de Max

El Estado deberá pagar a un ciudadano colombiano su regreso a Mallorca, después de ser expulsado de forma irregular de España y llevado a la fuerza a su país. El Tribunal Superior de Justicia reconoce el derecho del inmigrante a ser indemnizado tanto por los daños provocados por la expulsión como por la cuantía del billete de regreso desde Colombia.

Otra de las novedades que presentamos esta semana es la sección que coordinará Pilar Kraan, a la que llamaremos "caminantes".... ¿Por qué caminantes? Caminantes, porque caminar define muy bien la aventura migratoria, porque no es solo moverse, es también viajar, pasear, descubrir, compartir, crecer, aprender, cansarse, sortear obstáculos, caerse y levantarse. Y esto es realmente lo que vivimos todos lo que hemos iniciado una nueva vida en otra sociedad, con el desafío de hacernos un lugar desde el punto de vista laboral. En nuestra sección Caminantes, hablaremos con profesionales de origen extranjero que hoy trabajan en Andalucía donde han sido reconocidos por sus méritos, su fuerza y sus ganas de superación. Estoy segura de que sus testimonios servirán para derribar prejuicios en relación a la población migrante y serán un aliciente de superación para todas aquellas personas migrantes que aún no han logrado insertarse laboralmente y, por qué no, también para aquellos españoles en busca de una oportunidad laboral fuera de España.

El Doctor Manuel Contreras, especialista en catástrofes nos habla del Paludismo

¿Quién está expuesto a padecer el paludismo? ¿Quiénes son las personas en riesgo?

Quiero que quede claro, que el Paludismo no se contagia de humano a humano, necesita un vector (transportista del plasmodium), que es la mosquita anópheles, que al picarnos, nos transmite a través de la piel el parásito. Así que, en el peor de los casos que algún inmigrante llegue con fiebre y se diagnostique paludismo, nunca se contagiará a nadie, así que bulos fuera y tranquilidad.

La mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad, mirad si es importante el tema. Ya hemos dicho que es una enfermedad tropical, que es donde vive casi la mitad de la humanidad, pero además, nos trasladamos frecuentemente a estos países endémicos: comerciantes, cooperantes, religiosos, turistas, refugiados, inmigrantes, etc.

¿Cómo se diagnostica?

Si tras un viaje al trópico, comienzas a tener escalofríos, cefaleas, dolores articulares y fiebre, deberías acudir de inmediato a un centro sanitario, y exponer tu problema, sin olvidar comentar que has llegado de un viaje al trópico, cuenta los países en los que has estado. Eso nos da una pista importantísima en el cribado de enfermedades.

Ante cualquier paciente que presenta fiebre en África subsahariana, o un viajero tropical (enfermedad importada), debemos hacer siempre un screening de patología tropical. Pero, yo presumo por defecto que es un paludismo. En el Hospital de la Fundación Madrazo en Kivu Sur, RDCongo, durante el primer año no teníamos acceso a medios de diagnóstico, y paciente con fiebre que llegaba, lo tratábamos como paludismo. Teníamos un 99% de acierto. Ahora tenemos medios de laboratorio con la Gota gruesa y Frotis (gota de sangre que vista al microscopio nos dice si es plasmodium y qué tipo es, (falciparum,vivax, etc)

Ahora tenemos el método de diagnóstico rápido, que es una tira reactiva, que al contacto con sangre con plasmodium se vuelve de un color determinado, dando positivo en 10 minutos.

¿Hay un tratamiento eficaz?

La historia del tratamiento del paludismo es tortuosa y aventurera, desde la famosa cloroquina, que ya prácticamente no se usa, la quinina (recordad que los alemanes e ingleses en colonias africanas, bebían mucho gin-tonic, o tónica sola, porque la tónica aporta concentraciones preventivas de quinina. Sulfadoxina-Pirimetamina (Fansidar), Amodiaquina, etc. Son tratamientos preventivos. El problema es la resistencia del plasmodium a estos medicamentos, hasta que se encontró un principio activo en la raíz de la artemisina, el Artesunato, que gracias a él y sus tratamientos combinados, se ha logrado salvar a millones de personas.

Si nos vamos de viaje al Trópico, ¿Cómo podemos prevenir el contagio?

Como decíamos el programa anterior, la mejor prevención es el cuidado personal: Mangas largas, repelentes de mosquitos, dormir con mosquiteras impregnadas de insecticidas permanentes… Cuando vamos a hacer un viaje al trópico, se nos recomienda pasar por un Centro Especializado, que en España son los Servicios de Sanidad Exterior, que nos aconsejan las medidas oportunas para cada país. No existe vacuna para el Paludismo, hay experiencias piloto, como por ejemplo la investigación iniciada por el Prof. Manuel Patarroyo, al que conocí en Colombia; y actualmente, el español Pedro Alonso, nombrado Director del Programa Mundial de Malaria de la OMS…..) Se implementa la Vacuna RTS S/AS01 (“Mosquirix”), con buena aceptación y eficacia. Personalmente, cada vez que viajo al trópico, no tomo ningún profiláctico, si tuviese fiebre y me diagnostican paludismo, me tomaría directamente el tratamiento con artesunato y seguiría el protocolo nacional del país en el que estuviese. Pero nunca he padecido Paludismo, y es que, la verdad, no me pican ni los ni las mosquitas. Llevo 40 años trabajando en el trópico y jamás he padecido paludismo. Suerte que tengo.

CC.OO. al habla

A partir de esta semana regresa a Espacio de Encuentro Comisiones Obreras Andalucía, para hablarnos de temas interesantes siempre relacionados con la emigración. Será Rosa Bergés, la secretaria de Política Social y Migraciones, quien nos acompañará cada quince días.

Sones del Mundo: La Tuna, presente en “Los Goya”

Una vez más traemos a este rinconcito musical a la Tuna y a su música.

El etnomusicólogo de Espacio de Encuentro, Pepe Belmonte, tuvo ocasión, junto a la Tuna de la Facultad de Económicas de Sevilla, de participar en la última entrega de los Premios Goya del cine español, concretamente interpretando un tema de su creación, "Vagabundo por Santa Cruz". Ello ha traído un aluvión de opiniones, a favor y en contra. Eso es perfectamente normal, pues nunca llueve a gusto de todos, y los que vierten críticas destructivas hacia la presencia de semejante grupo estudiantil en este importantísimo evento, lo hacen desde perspectivas tales como el "anacronismo" de un grupo como la Tuna, su rancia relación con el régimen dictatorial anterior, la "vetustez" de algunos de sus miembros, y otras lindezas semejantes.

Ante críticas fundadas sólo en el desconocimiento y el prejuicio, hemos de recordar, no solo que la Tuna es un fenómeno surgido tal y como hoy lo conocemos bajo la influencia de las celebraciones del carnaval, allá por el Siglo XIX, y con relaciones tangenciales con figuras históricas de nuestra cultura como los goliardos o los estudiantes del Siglo de Oro; y que imprime carácter, es decir, que sus miembros lo son siempre, hasta su muerte; sino que su música ya comienza a ser tomada como música popular española.

La Etnomusicología y la Antropología de la Música, en las tesis de algunos de sus investigadores, comienzan a sostener que el repertorio de la Tuna, tanto en España como en Latinoamérica pertenece al acervo cultural de "todos los iberoamericanos" (hay parte del repertorio que también es interpretado por las tunas portuguesas). Es lo que particularmente defiendo: la música de la Tuna es una parte importante del "PATRIMONIO IBEROAMERICANO COMPARTIDO".