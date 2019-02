Los vecinos dados de baja del padrón en Almendros volverán a estar empadronados

El Comité Provincial de Empadronamiento de Cuenca ha desestimado la decisión del alcalde de Almendros de dar de baja a varias personas empadronadas en el municipio en noviembre del pasado año. La asociación ADERA, a la que pertenecen parte de las personas afectadas por la baja del padrón, recurrió la medida del regidor que en su momento tildaron como "una cacicada".

Desde la asociación, que nació para luchar contra la instalación de una macrogranja porcina en el pueblo, aseguran que la expulsión de padrón estuvo relacionada con motivos personales y que fue "una maniobra política" del alcalde para alterar los resultados de las próximas elecciones municipales. Antonio Heras, portavoz de la asociación y uno de los vecinos que fue dado de baja, ha valorado de manera positiva que su nombre vuelva a estar en el padrón de Almendros, más si cabe cuando en la comisión de empadronamiento de Cuenca hay alcaldes del PP, del mismo partido que Acisclo Jiménez, que le han quitado la razón al almendruquero, ha asegurado Heras.

La decisión afecta a unas diez personas. No obstante, ha denunciado que hay otras personas que no estaban en el padrón de Almendros y que han querido empadronarse a las que se les ha denegado el acceso. Estas también han recurrido no estar en el padrón.

Novedades

Según revela la asociación, por otro lado, la Junta de Comunidades ha mandado nueva documentación relacionada con el proyecto de la macrogranja porcina al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que investiga la Autorización Ambiental Integrada que la Junta otorgó a la instalación de una granja con capacidad para 80.000 cabezas de cerdo al año promovida por ICPOR.