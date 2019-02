Dos años después del incendio de Indukern, todo sigue igual en Fuente del Jarro

Este 8 de febrero se cumplen dos años del incendio en una nave industrial del polígono Fuente del Jarro de Paterna se hace balance de cómo ha evolucionado la seguridad en el recinto con Joaquín Ballester gerente de Asivalco, la asociación de empresarios del polígono. Aunque Ballester reconoce que la seguridad del polígono está garantizada como se demostró en aquel incendio, sí que recuerda que tanto desde el ayuntamiento de Paterna como desde el ministerio de Fomento se hicieron promesas con respecto a la mejora de la seguridad que todavía no han llegado. Por ejemplo, el consistorio municipal prometió ampliar el número de bocas de incendio así como resucitar el proyecto del túnel de acceso a la segunda fase pero estas promesas, por ahora, no llegan. Además, critica también a Fomento ya que hace dos años prometió ampliar la carretera N-220 y crear un acceso directo a la segunda fase pero este proyecto no se contempla en estos presupuestos.

Dice Ballester que en la segunda fase del polígono hay instaladas 200 empresas con 4.000 trabajadores directos que siguen esperando las mejoras tanto de seguridad como de accesibilidad. Ballester, aunque confía en que en algún momento lleguen estas promesas, critica la pasividad de estas dos administraciones que mínimo se van a demorar un año hasta que se pongan manos a la obra.