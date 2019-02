Puig sobre la manifestación contra Sánchez: "Españoles somos todos, los que estén y los que no, que son bastantes más"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha criticado a los partidos que participarán en la manifestación en Madrid este domingo contra la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a Cataluña y les ha afeado que "quieran volver a decir que hay españoles de primera y de segunda, que hay buenos españoles y otros que no lo son": "Españoles somos todos, los que estén en esa plaza, y los que no, que, por cierto, son bastantes más", ha aseverado.

Así se ha manifestado Puig en declaraciones a los medios antes de su participación este sábado en el I Congreso autonómico para Personas con Cáncer y Familiares en el Palacio de Congresos de València. Allí ha criticado a PP, Ciudadanos y Vox por su participación en la manifestación y ha considerado que son una "triple alianza" que tiene el objetivo de la "ruptura de la convivencia".

"La contestación que se da por parte de las derechas es absolutamente irresponsable. Se quiere volver al imaginario de las 'dos Españas' y eso no se puede permitir. Los valencianos lo que queremos es convivencia, armonía, una España de verdad constitucional y no volver a los viejos fantasmas del pasado que quiere exhibir la derecha española", ha manifestado.

Preguntado sobre si ha podido hablar con el presidente del Gobierno estos días, Puig ha afirmado que "no ha podido", aunque ha destacado que Sánchez "sabe su opinión". "Creo que esta operación tan 'ad hominem' contra el presidente Sánchez es manifiestamente irresponsable. Yo no quiero utilizar las grandes palabras para insultar a nadie, pero estos días los líderes de la oposición han dejado muestras de una grandísima irresponsabilidad", ha manifestado.

De esta manera, ha considerado que no se puede dejar "la ciudadanía en manos de ellos" porque "no se puede buscar la división de España, no se puede volver a las dos Españas y actuar con esa visceralidad, con esas palabras absolutamente que demuestran odio", ha agregado.

"Así no se puede construir nada. Destruir es fácil y ellos lo hacen bien, pero para construir no hacen nada, porque no hay ninguna propuesta para que resolvamos esta problemática", ha manifestado el president.

Por ello, ha argumentado: "Ni recentralización ni soberanismo, lo que se trata es de parar el balón y dejar esas palabras gruesas, inaceptables e irresponsables, y trabajar juntos, dialogar y pensar que España es un ejercicio de vida plural, no una fanatización como a la que nos quieren someter".

EL INDEPENDENTISMO "PARECE QUE ESTÁ MUY ALEJADO DE UN ESPACIO DE DIÁLOGO"

Preguntado al respecto de la posición del Gobierno de España, que este viernes anunció que las negociaciones con los independentistas habían "encallado" porque, en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, piden un referéndum de autodeterminación que "no es aceptable", Puig ha considerado que "quien cambia de posición es el independentismo".

"Parece que están muy alejados de un espacio de diálogo. El diálogo ha de producirse en el ámbito institucional, en el ámbito de la legalidad y dentro de la legalidad claro que caben espacios de diálogo. Es urgente un diálogo entre todos, y nadie puede levantarse del parlamento en una especie de situación en la que nadie escucha a nadie. Eso no puede ser", ha manifestado. En esta línea, ha incidido en "parar el balón" y "reflexionar" para "intentar que la zanja no se haga irreversible".