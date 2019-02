Rosa Dávila tacha al líder del PSOE canario de "indigno" y le insta a retirar su candidatura

La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha afirmado este domingo que el líder del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, es "indigno" para ser presidente autonómico, por ser "servil" respecto al presupuesto estatal de 2019, y ha dicho que debería retirar su candidatura.

Dávila se ha mostrado indignada por las declaraciones del líder del los socialistas catalanes, Miquel Iceta, quien ha asegurado que Canarias tiene mejor trato presupuestario que Cataluña, pero sobre todo por "el silencio" que atribuye a Torres al oír esa afirmación.

Dávila considera "un escándalo" no solo que Ángel Víctor Torres no desmintiera inmediatamente a Miquel Iceta, sino que además añadiera que los presupuestos cumplen con el REF.

"Si le queda algo de dignidad retiraría su candidatura, no está preparado para ser presidente de los canarios al ver cómo se pisotean nuestros derechos en su cara y ser incapaz de defender los intereses de los canarios", dijo Dávila.

La actitud de Ángel Víctor Torres "da cuenta del servilismo y del entreguismo" del PSOE canario, cuyo líder "sonríe y asiente" mientras "se atropellan los derechos de los canarios", ha insistido.

Miquel Iceta justificó el mejor trato presupuestario a Cataluña respecto a Canarias en que los 5.286 millones de euros previstos en los presupuestos para las islas suponen un 6,4% más que en 2018, un crecimiento porcentual superior al aplicado a su comunidad.

Sin embargo, según Dávila, los datos de las inversiones reales de los presupuestos (capítulos seis y siete) desmienten la afirmación de Iceta, puesto que se prevén 2.236 millones de euros para Cataluña, un 67,81% más, y 497 millones para Canarias, un 35,39% menos.

Además, dijo Dávila, en contra de los afirmado por Ángel Víctor Torres, el diferencial fiscal en el Impuesto de Sociedades del REF no ha quedado solventado por el Ministerio de Hacienda.

El jueves por la noche, el jefe de gabinete de la ministra contactó con el jefe de gabinete del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para decir que el asunto estaba solucionado, pero cuando se ha requerido al Ministerio que lo facilitara por escrito "no nos han remitido nada", dijo Dávila.

La consejera de Hacienda sospecha que "lo que pretenden es volvernos a engañar como con las carreteras" y asegura que Ángel Víctor Torres "se traga todo lo que le dicen los ministerios".

Si el líder socialista dice que los presupuestos cumplen con el REF, prosiguió Rosa Dávila, "es que no se lo ha leído y da por bueno lo que dice la ministra", una actitud "servil y sumisa" con la que "no puede gobernar Canarias, porque significa que no va a alzar la voz y va a ser complaciente con los atropellos".

"Vienen los socialistas catalanes a decirnos que dejemos de ser victimistas y seamos solidarios con otros y es vergonzoso que el PSOE canario no se revuelva en la silla y le digan a Iceta que no es así", insistió la portavoz del ejecutivo regional.