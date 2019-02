Opinió 'púbica'

No. No és una errata. És opinió 'púbica'. D'uns i d'altres. D'aquells incapaços per fosques raons de veure el gris. Una mena de daltonisme que provoca que uns no vegen més solució per un problema que ells han fet gran i han col·locat dalt la taula: la separació. Mentre enfront, els altres no veuen altra cosa més que unitat. Separació per una qüestió 'púbica'. Unitat per una qüestió 'púbica'. Independentment d'allò que tinguen entre cames.