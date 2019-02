Armengol: "Lo lógico es que la legislatura se acorte"

"Lo lógico es que la legislatura se acorte", aunque es una decisión exclusiva del presidente del Gobierno, ha afirmado este miércoles la presidenta de Balears, Francina Armengol, tras no aprobarse los presupuestos generales del Estado de 2019 en el Congreso.

En declaraciones a los periodistas, Armengol ha dicho que ahora será el presidente Pedro Sánchez quien decida sobre la convocatoria de elecciones generales.

Armengol ha calificado de "mala noticia" para los ciudadanos de España y de Balears que no se hayan aprobado las cuentas del Estado de 2019 ya que eran una presupuestos "muy sociales y muy necesarios".

Además ha dicho que los ciudadanos "no se merecen" unos grupos parlamentarios que "no están a la altura de las circunstancias", en referencia a los partidos que no los han apoyado.

"Es fácil la crítica política", pero era necesario sacar adelantes unos presupuestos que dieran "estabilidad" al país y sus ciudadanos, ha lamentado la también secretaria general de los socialistas de Balears.