Sólo el PP apoyará a Toni Fuster como senador autonómico balear en el Senado

La designación de Toni Fuster (PP) como nuevo senador autonómico por Baleares -que se aprobará en el próximo pleno del Parlament- sólo contará con el apoyo de su partido, ya que el resto, según han anunciado este miércoles sus respectivos portavoces, se abstendrá o emitirá voto nulo.



A pesar de que la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Marga Prohens, ha señalado que espera que el PSOE haga uso del "fair play" (juego limpio) y apoye el nombramiento de Fuster, el portavoz socialista, Andreu Alcover, ha dicho: "Optaremos por la abstención".



Por su parte, el portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, ha asegurado: "Desde luego, no votaremos a favor de que este señor vaya a calentar banquillo en Madrid, como lo ha hecho hasta hace poco José Ramón Bauzá".



Jarabo ha precisado que en el caso de producirse elecciones anticipadas, "ni siquiera tendrá opción de tomar posesión del cargo".



El portavoz de MÉS por Mallorca, Miquel Gallardo, también ha dicho que su voto será "nulo, blanco" a la hora de nombrar a Fuster nuevo senador autonómico. "Esto será más de lo mismo; no tenemos ninguna garantía de que este señor no vaya a hacer lo mismo que ha hecho, o no ha hecho, su antecesor", ha precisado.



En su turno, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha indicado: "Ya nos abstuvimos cuando decidieron que José Ramón Bauzá fuera senador, ahora vamos a hacer lo mismo".



El portavoz de MÉS por Menorca, Nel Martí, ha manifestado: "Al ser un cupo del PP, haremos un voto nulo, porque el mecanismo de elección no nos parece normal".



Por último, el portavoz parlamentario de El PI, Jaume Font, ha señalado: "La cámara no me deja votar en contra, por lo tanto me voy a abstener ante una decisión que debería ser consensuada".

