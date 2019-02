La oposición considera que el derribo de los presupuestos es un "fracaso" de la gestión de Sánchez

Reacciones de los grupos parlamentarios aquí en las Islas a la no aprobación de los presupuestos generales. El PP balear califica el rechazo como "una moción de censura de facto hacia Pedro Sánchez". La portavoz parlamentaria del PP balear, Marga Prohens ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga su último acto de responsabilidad y convoque elecciones y ha asegurado que únicamente tiene dos opciones: "O prorroga los presupuestos que en su día elaboró el PP o reconoce su fracaso y convoca elecciones".

Para los socialistas de las Islas, la no aprobación de los presupuestos supone, que 170.000 pensionistas de Balears no vean aumentadas sus prestaciones. Por su parte, el portavoz de Podem, Alberto Jarabo, dice que la no aprobación de los presupuestos "va a suponer un perjuicio para muchas personas".

En MÉS aseguran que "la negociación de los presupuestos ha sido un fracaso". Ciudadanos destaca que "eran unos presupuestos falsos, encaminados a engañar al ciudadano".