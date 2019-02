Hicham: "No me obsesiono con el gol"

Tras la abultada derrota frente al Recreativo de Huelva por 1-5 en La Condomina, el UCAM Murcia CF se prepara para su próxima cita en liga frente al Jumilla. Hicham, refuerzo en el mercado invernal, ha pasado por rueda de prensa para hablar sobre las sensaciones del equipo tras el tropiezo contra el Decano del fútbol español: "En el vestuario dolió la derrota porque a nadie le gusta perder por cinco goles ante los suyos. Munitis nos dijo que saliesemos a muerte y jugásemos como sabemos. El cuarto gol de ellos es cuando mejor estábamos nosotros y nos cayó como jarro de agua fría".

Un partido en el que el ariete universitario ha desvelado un punto de inflexión que pudo influir en el resto del encuentro: "Que Britos se marcase en propia marcó el partido. Con el segundo gol de falta a balón parado se nos complicó más y pensamos que no podriamos darle la vuelta al resultado. A la afición le pedimos ahora que nos apoye tanto en las buenas como en las malas"

En la preparación para visitar el campo del próximo rival, Hicham ha declarado que no hay que salir confiados: "El Jumilla en su campo es un rival fuerte y siempre que he jugado contra ellos nos ha costado sacar puntos ahí". "Quedan muchos puntos y equipos con ampos difíciles. Este grupo 4 es complicado y cualquiera te puede ganar".

En lo personal, a nivel de confianza, el delantero ha repasado también su actual estado de forma: "Cada día me siento mejor, el míster me dio la confianza y poco a poco podré coger mi ritmo de siempre. No me obsesiono con el gol porque no soy goleador, sino que hace espacios y se mueve para hacer a sus compañeros mejores".

Desde hoy se pueden comprar las entradas en las oficinas de La Condomina para el partido del Jumilla. Tienen un precio de 15 en Tribuna. Se podrán adquirir hasta el viernes en horario de 9:30 a 14 y de 17 a 19.