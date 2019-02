Incertidumbre política

Vamos primero con la mala noticia, aunque la segunda tampoco es para alegrarse. La primera, que acapara toda la actualidad del día, es que no han salido adelante los Presupuestos Generales del Estado . Todas las inversiones anunciadas por Pedro Sánchez se quedan en nada, perdemos 1400 millones de euros que no van a llegar a pesar de lo mal que están las arcas de la Generalitat. Y la segunda: con el posible adelanto electoral al 28 de abril, Ximo Puig se desmarca de las elecciones generales, para mantener las autonómicas y municipales para mayo, tal y como estaba previsto, mientras el síndico socialista, Manolo Mata, no descarta como "decisión Botánica" un posible adelanto electoral en la Comunitat. Así que un lío importante de fechas porque el respaldo de los socios del gobierno, para este plan B , no existe

