Eulis Báez: "Estamos unidos y sólo queda trabajar"

Báez apuntó que la situación es preocupante por no se terminan de ganar los partidos. El jugador dominicano estableció el mapa para la recuperación, que no es otra que seguir trabajando, tal y como el equipo lo ha hecho en los últimos años, mejorando el juego del equipo que no está siendo el adecuado

Sobre la unión del vestuario, el jugador manifestó que si hay unión. El capitán reconoció que ha habido momentos en que los jugadores se han mirado a la cara para decirse las cosas claramente, pero siempre en beneficio del club y con ánimo de unión en el equipo.

Si manifestó que el club ha tocado fondo en cuanto a la clasificación, pero que la liga no ha terminado, todavía queda bastante competición y que sólo piensan en mejorar en los siguientes partidos.