Roger: "En Sevilla nos encontraremos un muy buen rival"

El técnico de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, compareció este jueves en la previa del partido del domingo a las 11.30 horas en Nervión ante el Sevilla Atlético donde destacó el compromiso de su equipo para levantarse tras la derrota ante el Melilla. "Queremos sacar los máximos puntos posibles hasta final de temporada y estamos preparados para ir a Sevilla a competir ante un muy buen rival", destacó.

Acerca del rival, el catalán advirtió que a pesar de estar abajo tiene mucha calidad. "Han podido pagar su falta de veteranía pero esa juventud hacen que tengan mucho desparpajo", advertía el preparador que avisa que tendrán que hacer un partido muy completo para sacar la victoria. Pirulo y Joe no estarán el domingo y pese a dichas ausencias, Roger no quiere pararse en ver quién no está.

El equipo dio una buena imagen ante el Melilla pero se vino de vacío y cuestionado por si le molesta el no convertir las oportunidades, el entrenador de la Balona no se muestra tan preocupado por esta circunstancia. "Los goles el día menos pensado llegan, nos cuesta pero hay que hacerse fuerte atrás que es donde estábamos mejor en la primera vuelta", resaltó antes de llamar la atención a los conformistas por las últimas derrotas que puedan guardar relación a la mala racha del curso pasado.

"Estoy harto de escuchar que si vamos a parecernos a lo del año pasado, es gente indecisa y que tiene miedo, a mí ni se me pasa por la cabeza". "Es un equipo nuevo, un entrenador nuevo, a mí el miedo no me va y te paraliza, puedes perder, corregir y adelante", añadió el técnico blanquinegro que hizo también hincapié en la clave del juego de una Balona que tiene un dilema acerca de si juega más o menos al fútbol. "Prefiero jugar mal y ganar, el otro día jugamos bien y perdimos, no vale para nada". Roger se preguntaba ¿qué es jugar bien?, "somos competitivos, ambiciosos y nuestro objetivo es ganar al siguiente domingo, no hay que mirar más allá", concluyó.