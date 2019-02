Los amarristas de Botafoch dicen que el plazo de explotación da "claridad" al concurso

La Asociación de Titulares y Usuarios del Puerto Deportivo Marina Botafoch cree que el nuevo plazo de explotación de dos años de la futura concesionaria de la marina anunciado la semana pasada por Autoridad Portuaria de Baleares (APB) “añade claridad al pliego de condiciones y favorece la concurrencia de más ofertas”, según afirma Pepa Roig, presidenta de la asociación, entidad que hace pocos días celebró una asamblea extraordinaria para tratar entre otros temas las condiciones aprobadas por Ports que deberán cumplir los futuros gestores y que los titulares y amarristas celebran ya que “recogen la mayoría de peticiones que habíamos hecho llegar a Autoridad Portuaria”.

La actual concesionaria de Marina Botafoch presentó un recurso en nombre de otra sociedad en el que solicitaba la suspensión del concurso. Autoridad Portuaria ha resuelto no suspender el concurso pero sí ha aceptado una da las alegaciones presentadas por la citada sociedad, propiedad del empresario mallorquín Nicolás Mayol, y también ha resuelto prorrogar un año el plazo de la concesión. Según la Ley de Puertos del Estado, las prórrogas no pueden ser superiores a la mitad del plazo inicial. Ports ha modificado pues el plazo de explotación de la futura concesionaria que será de dos años y no de uno, una modificación que, según Roig, “no es algo negativo si no que aporta transparencia al concurso y propicia que más empresas puedan presentar su oferta”.

Con esta modificación, publicada en el BOE la semana pasada, la presentación de ofertas para la explotación por dos años de Marina Botafoch no finalizará el 19 de febrero sino que Autoridad Portuaria ha dado 60 días más, “con lo que las empresas interesadas en gestionar Botafoch podrán presentar sus ofertas hasta principios de abril”, explica la presidenta la asociación.

Por otro lado, la Asociación reconoce que Autoridad Portuaria ha hecho un “esfuerzo” en la redacción de los pliegos de condiciones del nuevo concurso y que estos “recogen la mayoría de peticiones que reclamaba la asociación como son la permanencia de la flota local, es decir la náutica más pequeña, algo prioritario para nosotros, y además, y por primer vez, los pliegos contemplan dar prioridad a los dueños actuales de los locales comerciales de la marina para que puedan continuar su actividad con el nuevo concesionario y también con las nuevas condiciones”, explica Roig. Para la presidenta de la asociación, es importante recalcar en este sentido que “no queríamos prolongar un privilegio si no que se pudiera continuar con nuevas condiciones”.

Asimismo, la presidenta de la asociación, recuerda que la Asociación de Titulares y Usuarios del Puerto Deportivo Marina Botafoch “lleva dos años trabajando para defender los derechos de los amarristas y propietarios de locales comerciales con los objetivos de garantizar la inclusión de los barcos de pequeña eslora y de que los dueños de los negocios y restaurantes tengan prioridad para seguir con las nuevas condiciones que establezca la nueva concesionaria a partir de julio”. “Somos además la única asociación legalmente constituida que trabaja para defender los derechos de los titulares y usuarios de Marina Botafoch y nos desmarcamos de otras asociaciones que no son legales y que actúan como meros instrumentos de la actual concesionaria para realizar una campaña de acoso y derribo contra la Autoridad Portuaria con la que una amplia mayoría de titulares no estamos de acuerdo”, concluye Pepa Roig.

Aceptada la constitución de CN Bahía de Talamanca

Durante la asamblea extraordinaria, los responsables de la asociación también informaron a los amarristas y titulares de locales comerciales que la Conselleria balear de Deportes ha aceptado el nombre de Club Náutico Bahía de Talamanca propuesto por la asociación para crear un club deportivo con el fin de organizar y promocionar actividades náuticas en la marina e iniciar una colaboración con los centros escolares de la isla para programar actividades de vela y otros deportes relacionados con el mar, así como actos sociales para abrir la actividad de la marina a la sociedad ibicenca.