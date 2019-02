El derrumbe de la calle Elvin genera duras críticas de oposición y vecinos

Partidos de la oposición y asociaciones vecinales se han mostrado molestos y preocupados por el nuevo derrumbe, este miércoles, de un edificio en el casco antiguo de la capital. Recordamos que fue en la madrugada de ayer miércoles y los vecinos de la calle Elvin no pudieron salir de sus viviendas durante toda la mañana, debido a que es una calle con una sola salida y entrada. Eso sin contar lo más importante, el enorme riesgo, incluso para las vidas de los moradores de la vivienda y aledaños, que suponen este tipo de incidencias.

Torre del Concejo

El presidente de la asociación vecinal 'Torre del Concejo', Francisco Jesús Castro, muestra su pesar por lo ocurrido. En declaraciones para Radio Jaén instaba a las instituciones, sobre todo al Ayuntamiento, a ponerse a trabajar de una vez por todas en la zona antigua de la ciudad. "Mientras el ayuntamiento mira hacia el otro lado, la situación en el casco antiguo es la que es. Las viviendas se caen, ya sea por el abandono o por la falta de mantenimiento. Y aunque el Ayuntamiento se escuda en que esto es responsabilidad de los vecinos, y en parte lleve razón, hay que recordar que las familias de la zona antigua, principalmente de clase media o baja, no pueden hacerse cargo de estos gastos", recuerda.

Psoe

Es la crónica habitual en el casco antiguo de la ciudad por la falta de mantenimiento y abandono del equipo de gobierno del PP en la ciudad, según exponía el candidato a la alcaldía de la capital por el PSOE, Julio Millán. "Todo esto que ha sucedido y lo que va a suceder en las próximas semanas si no se pone remedio tiene un responsable por dejación de funciones y ese es Javier Márquez", añadiendo que “es un hecho que el PSOE ha venido anunciando y preveíamos. Lo que no puede ser es que, habiéndolo advertido, este Ayuntamiento aún no tenga un plan municipal de vivienda y más aún cuando tiene una sociedad específica de vivienda como es Somuvisa".

Jaén en Común

Desde Jaén en Común, Sara Martínez señala al PP y PSOE como responsables del estado del casco antiguo de la capital. Señala que esto no es sino la prueba de que el estado del casco antiguo no es una casualidad, sino que es el lamentable resultado de una estrategia compartida. "No se puede esperar que quienes han abandonado durante décadas los barrios del casco antiguo y han permitido que se vacíen y se degraden hasta el punto en el que están vayan ahora a solucionar nada", afirma. Explica que no ha habido inversión en rehabilitación por parte del gobierno regional y que el consistorio, al igual que denunciaba PSOE, “no ha sido capaz de redactar un Plan Municipal de Vivienda y Suelo”.

Izquierda Unida

Ante este nuevo derrumbe en el caso antiguo, Izquierda Unida presta su apoyo a los vecinos, y exige al alcalde que actúe ante esta situación que consideran de emergencia. Fuentes del partido de izquierdas esgrimen que hace poco visitaron el casco antiguo y “pudimos comprobar, además de las pésimas condiciones en las que se encuentran sus calles, con aspectos como el mal estado de muchos solares abandonados, la falta de limpieza, la dejadez en general que mantiene este equipo de gobierno con el barrio, que abundantes viviendas presentaban un aspecto inquietante, con oquedades y grietas que generan a simple vista verdadera alarma, e igualmente así era percibido por sus vecinos.

Ciudadanos

Cs critica que la ciudad de Jaén "lleva cuatro años sin un plan de suelo municipal y diez años sin ayudas autonómicas para la rehabilitación de viviendas". Asimismo, la coordinadora local María Cantos ha responsabilizado al Ayuntamiento por no hacer los deberes, ya que no se ha molestado en elaborar un plan de suelo municipal básico para conseguir ayudas para viviendas".

Reacción municipal del PP

Desde el consistorio no ven como suyo el problema. La teniente de alcalde y concejal de Servicios Técnicos Municipales e Imefe, Rosa Cárdenas, ha calificado como "surrealista e increíble" que la oposición, y en especial el PSOE, trate de culpar al alcalde por el derrumbe.

"Entendemos la desesperación de Julio Millán, pero culpar al Ayuntamiento del estado de una vivienda particular es impresentable", ha dicho Cárdenas. Indica que es "absolutamente falso que el Ayuntamiento se haya negado a solicitar un área de rehabilitación integrada a la Junta de Andalucía para intervenir en materia de vivienda". La edil del PP le echa las culpas al gobierno de Susana Díaz "quien ha negado por activa y por pasiva invertir en el casco antiguo de Jaén".