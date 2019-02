Vadillo: "Hay que dejar polémicas atrás porque Inter si huele sangre te mata"

El Palma Futsal no llega en un buen momento para recibir este sábado a las 13h al Movistar Inter en Son Moix.

La última derrota contra el Valdepeñas y las polémicas declaraciones del director deportivo, José Tirado, en Ib3TV donde ha puesto notas negativas al rendimiento a la plantilla, han marcado la rueda de prensa previa al partido del sábado.

El entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo, ha resaltado sobre su rival que "es el mejor equipo del mundo. Lo dicen todas las competiciones ganadas. Tienen para mí el mejor entrenador del mundo y todo ello dificultará el partido ante la necesidad nuestra de puntuar".

Respecto a la polémica con el director deportivo, por sus duras declaraciones por el rendimiento del equipo, el gaditano ha comentado: "He hablado con el director deportivo, las formas no son las correctas y no nos benefician. Todo ello viene, desde que yo, como entrenador, no estamos rindiendo lo que esperábamos. No hay que verlo todo negativo, después de los tres grandes, entre los que estamos parejos, solo hay uno por delante de nosotros. Si rindiésemos a nuestro nivel estaríamos más altos en la clasificación".

Por último, en el entrenamiento de esta mañana, el brasileño Joao ha caído lesionado de un hombro y está pendiente de las pruebas médicas, aunque todo hace indicar que no podrá participar en este importante partido. "Cuando las cosas no van bien todo son adversidades. No sabemos nada de la lesión, pero viendo cómo se quejaba ha sido doloroso" explica el entrenador del Palma Futsal.