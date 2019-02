Los trabajadores de las villavesas, sin convenio colectivo

El presidente del Comité de Empresa de TCC, Carlos Villain, justifica el paro de las villavesas durante cuatro horas convocado este jueves entre las 12.00 y las 16.00 horas en la ausencia de un convenio colectivo. "No estamos de acuerdo con la firma de un pacto en minoría" que han alcanzado UGT y CCOO, señaló Villain. Un pacto que crea "un cuadrante de precariedad en la empresa, que es lo principal que queríamos evitar". No obstante, justifica el hecho de que una gran parte de la plantilla, más del 98%, apoyara individualmente ese pacto: "Es una verdad a medias, porque si no te adhieres pierdes un 4% de subida salarial. Encima que hemos perdido un poder adquisitivo importante, superior al 5% ahora no era el momento de perder un 4% de manera casi indefinida". No obstante señala el presidente del Comité de Empresa que ese pacto extraestatutario no tiene rango de convenio porque no se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra. Los sindicatos ATTU, ELA y LAB son los convocantes de los paros parciales que tendrán lugar este jueves y el día 21 de febrero.

