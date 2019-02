¿Comida que sobra? ¡Comida que se come!

El desperdicio excesivo de comida llega al tercio de toda la que se elabora en el planeta, según recoge la aplicación para dispositivos móviles Too Good To Go. Este derroche ha provocado la llegada de esta app a Salamanca, primera ciudad en Castilla y León gracias a la variedad de restauración y gastro.

Dice Too Good To Go en su página web que 'cuando la comida se tira, el proceso de gestión de estos residuos tiene un efecto dañino en el medio ambiente: ¡esta gestión es responsable del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero! Algo nada saludable para nuestro planeta'.

La aplicación permite que los establecimientos que tienen excedente de comida cada jornada, puedan venderla a un precio inferior a los ciudadanos. Dichos usuarios conocen los establecimientos que disponen de de este servicio gracias a la app, que permite conocer qué productos y qué tiendas están disponibles. No obstante, los usuarios reciben un 'paquete sorpresa' del establecimiento.

Este jueves en Hoy por Hoy Salamanca, en la Cadena SER, hemos hablado con Carlos García, portavoz de la aplicación. Asimismo, uno de los locales que en la provincia de Salamanca operan con la app, Pastelería La Madrileña, también nos ha contado su grata experiencia. Aquí, el sonido.