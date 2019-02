Alguacil: "El césped de Anoeta nos perjudica, pero no es excusa"

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha comparecido en Zubieta para hablar de la visita del Leganés a Anoeta de este sábado

-Illarramendi. “Baja importante, no cabe duda, pero es el mundo profesional y cuando no está uno, hay otros jugadores. Y la gente entrena a tope, así que es una oportunidad para otros”.

-Zaldua. “No era muy grave pero teniendo en cuenta que no iba a jugar por la sanción hemos querido ser más precavidos de lo normal”.

-Irregularidad de la Real. “Yo y vosotros si veis los partidos de la liga, no hay muchas veces que se vea que un equipo domine los 90 minutos a otro. A todos nos cuesta hacer nuestro a fútbol a todos. Todos queremos ver el primer tiempo del Athletic, pero es muy difícil. Está claro que el objetivo es alargar esos momento buenos pero cuesta mucho”.

-Leganés difícil de batir. “Después de haber analizado varios partidos del Leganés fuera de casa, a todos les cuesta una barbaridad hacer ocasiones de gol. Cuando un equipo se cierra y defiende atrás, siempre cuesta más, y es ahí cuando suele costar abrir la la lata”.

-Respetó al juego del Leganés. “Sin entrar a valorar lo que dijo Setién, ni el juego del Leganés, sus números lo dicen todo, es el segundo equipo que más centra de la liga, a balón parado es el que más goles ha hecho. Es el cuarto clasificado de las últimas 13 jornadas. Equipo muy competitivo y que viene en un momento muy competitivo. Va a costar mucho, y habrá que hacer muchas cosas bien para ganarle”.

-Queda mucho por mejorar. “A esta plantilla hay que exigirle lo maximo a esta plantilla. Soy el primero en hacerlo, pero no tengáis duda de que hay un ni el extraordinario en la primera y que hay mucha rivalidad y que a todos les está costando mucho tener continuidad. Nosotros hacemos cosas bien pero nos queda mucho para ser lo que queremos”.

-Anoeta. “Tenemos una deuda que va a ser difícil de saldar con la afición en casa, porque no estamos haciendo las cosas bien y si queremos hacer algo en esta competición, tenemos que sumar más puntos como local”.

-Césped de Anoeta. “Es verdad que no está en las mejores condiciones y a nosotros nos perjudica mucho. Para nuestro juego el césped Febe estar bien pero no hay excusas porque hay que saber adaptarse. Jugamos en casa y no es excusa”.

-Tipo de partido. “No lo se, porque no se como lo van a plantear ellos. Les he visto ante equipos que dejan jugar han ido valientes a presionar arriba. Otra veces han esperado atrás para salir rápido con sus pintas. Habrá que ver con lo que nosotros podamos proponer”.