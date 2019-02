Sí, pero no. Pero igual sí. En 24 horas se despejará el camino. Hoy todo han sido especulaciones. Dice Ximo Puig que no va renunciar nunca a la capacidad de poder disolver anticipadamente Les Corts y convocar elecciones autonómicas, pero que no quiere abrir "ningún espacio de especulación". El problema es que "la contaminación de la política española acabe influyendo" en la realidad valenciana. No quiere especular, pero tal y como se plantea este asunto, es lo único que se ha hecho hasta ahora

Lo importante es que se tome la decisión en función del interés general de los valencianos.