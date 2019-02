El 'Verso Suelto' de Marcos Garcés

Tener una edad ya no es lo que era. La infancia y la adolescencia se han comprimido, y la pubertad se adelanta, la vejez llega más tarde, y la juventud igual que la edad adulta, se estira. En 1982, las encuestas oficiales de juventud estudiaban a menores de 20 años, en 1985 el INJUVE (Instituto Nacional de la Juventud Española) aumentó la horquilla hasta los 30, y ahora, algunos se echan las manos a la cabeza porque algunas organizaciones llegan hasta los 35.

En agricultura, la Unión Europea tuvo que subir la edad de joven agricultor hasta los 40 años incluidos y, aun así, solo el 8% de los agricultores está por debajo de ese rango. El problema del relevo generacional que sufre el sector agrario no es un problema sectorial, es un problema social. Estoy convencido de que la juventud es algo mental, de espíritu, y no físico o de número, pero lo que está claro es que, para que tenga futuro el sector agrícola, necesitamos jóvenes de edad y, ojalá también, jóvenes de espíritu, porque de no ser así, se pone en peligro el futuro social. Es trabajo de todos revertir esta situación, y para eso, es necesario que tomemos conciencia del problema, todos, sociedad e instituciones. Y ahora que vienen elecciones veremos el nivel de demagogia.