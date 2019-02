Apelación tampoco le quita la tarjeta a De Marcos

El Comité de Apelación no quitó la segunda tarjeta amarilla a Oscar de Marcos que supuso su expulsión ante el F.C. Barcelona. Tras la sanción confirmada por el Comité de Competición, ahora es el Comité de Apelación que confirma que De Marcos se quedará finalmente con la tarjeta roja.

Según el Comité de Apelación "no puede apreciarse un error material manifiesto de la decisión arbitral. Tras realizar el examen de la prueba videográfica, este Comité de Apelación considera que las imágenes revisadas no permiten desvirtuar los hechos descritos en el acta, sino más bien los confirman, apreciándose por este Comité de Apelación que el jugador sancionado juega el balón con el brazo y no que el balón le golpee en el hombro o en la espalda."

Es decir, ven voluntariedad por parte de De Marcos, que estaba de espaldas, en jugar el balón con el brazo. De esta forma, el defensa no podrá jugar en Huesca y además ante el Eibar, en la próxima jornada, seguirá contando con cuatro tarjetas amarillas y al borde de perderse un nuevo encuentro por cumplir ciclo.