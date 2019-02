Sobre el déficit

BBVA Research ha estimado que el crecimiento del PIB será este año más alta de lo que se suponía, y que eso será consecuencia de que no se hayan aprobado las cuentas de Sánchez. Según el grupo de estudios del banco, el PIB crecerá en torno al 2,4 por ciento frente al 2,1 por ciento que se estimaba con los Presupuestos. Ocurre eso porque mantener la prórroga de los Presupuestos de 2017 implica mantener unos presupuestos expansivos en la inversión pública, sin que eso impida la continuidad de las medidas del Gobierno de Sánchez adoptadas por decreto, que sin duda contribuyen a mejorar el consumo, como la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, el incremento de la paga de los funcionarios o el aumento de las pensiones más bajas. Esas medidas que excitan el consumo y colocan mayor circulante en la economía, no tienen además enfrente ninguna de las incorporadas al presupuesto derrotado, que incluían subidas de impuestos a las empresas, el impuesto al diesel y la subida del IRPF a las rentas más altas, que –al menos este año- no llegarán a aplicarse.

Podría decirse entonces que todos muy contentos: más riqueza para el país, más dinero en los bolsillos y menos impuestos. Pero no es así: a nuestros hijos y nietos no les llega el contento. Porque el desfase entre gasto previsto para atender los compromisos del Gobierno con los pensionistas y funcionarios no va a poder financiarse con nuevos ingresos vía impuestos, y acabará provocando un déficit morrocotudo –ya se cifra en torno a los 15.000 millones de euros más- que acrecentará la deuda a pagar en el futuro, en torno al 2,4 por ciento del PIB, frente al objetivo comprometido con Europa, que es del 1,3 por ciento del PIB. En términos de cuentas, la paradoja es que la totalidad del incremento del PIB de este año se transformará en déficit. Y España volverá a colocarse en el borde mismo de una intervención europea.