Natxo, indignado con los comités: "Me da mucha rabia"

Apelación negó al Deportivo la razón en su recurso y Nahuel Leiva no podrá estar ante el Nastic de Tarragona. El castigo de dos partidos impedirá también que el extremo juegue en Málaga. Una sanción que indigna al deportivismo y especialmente al entrenador Natxo González.

"Estoy buscando un calificativo que describa lo que siento sin herir sensibilidades y no lo encuentro", explicó. El míster, que se quiso moder la lengua tras una temporada llena de castigos arbitrales al equipo, afirmó que "me da mucha rabia que se pierda dos partidos por eso. La decisión de Apelación llegó este viernes por la mañana.

Y es que además de sanciones, el Dépor no levanta cabeza en cuanto a bajas. Con la reciente ausencia de Mosquera, Natxo confiesa que sigue con gran preocupación lo que ocurre. "Sigo preocupado, la situación no es mejor. Es incluso peor. Somos más débiles", sentenció el jefe del vestuario.

Las bajas provocarán, según explica el propio míster, en que más allá del once que sí será competitivo, el banquillo no podrá aportar alternativas que permitan una reacción en la segunda parte si es necesaria. "No tenemos variedad ni alternativas. Se puede notar. Nos faltarán recursos para poder cambiar la dinámica del partido", se lamentó . Al menos. Dentro de las malas noticias, el preparador descartó una rotura en el pie de Vicente Gómez.

De cara al duelo ante el Nastic, Natxo pidió máxima concentración a sus jugadores o será imposible llevarse los tres puntos. Asegura que Riazor va a ser clave en el ascenso y pide también el apoyo decidido del público para el partido de mañana sábado.

"Si conseguimos todos los puntos de casa, ahí andariamos", en alusión al ascenso directo. Sobre el público, "los necesitamos. Cada vez nos jugamos todos más. Son decisivos para echarnos una mano".

Por último, Natxo González reconoció su gran preocupación por cómo recibirá Riazor a Didier Moreno. Cuestionado por parte de la grada ante el Tenerife, su entrenador afirmó que "solo deseo que le salga ese partido que a todo el mundo le guste. Sólo deseo que pueda salir un gran partido y que la gente pueda ver que nos está dando mucho", concluyó.