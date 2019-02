Moreno: "No ganaremos todo lo de casa y puntuaremos fuera"

El Real Mallorca tiene por delante cuatro partidos fundamentales para poder continuar sumando y no alejarse de los equipos de la zona alta. Y lo más importante es que tres de ellos será en Son Moix (CD Lugo, Elche, Oviedo), y contra equipos que no pasan por su mejor racha. El otro será en el escenario del Tenerife que, por el momento, se encuentra a 10 puntos de los bermellones.

El domingo a las 12:00 recibirá al CD Lugo en Son Moix y Vicente Moreno tiene ganas de continuar con la buena racha y, a pesar de enfrentarse a un equipo que se encuentra en la zona baja, el técnico asegura que será un partido complicado. "Tenemos ganas de que llegue el partido, jugar frente a nuestra afición y ganar los tres puntos. Del Lugo hay muchos jugadores a los que conozco bien, les tuve en el Nàstic, y se mezclan futbolistas con experiencia con otros jóvenes de calidad que, algunos, pronto estarán en Primera. Tienen muchas cosas buenas y nos dificultarán las cosas."

Después de competir contra algunos equipos de la zona alta, ahora el RCD Mallorca tiene la oportunidad de sumar contra equipos que se encuentran por debajo. "Es muy difícil ganar fuera y a partir de ahora también lo será en casa, la categoría es muy igualada. No ganaremos todo lo de casa y puntuaremos fuera. Hay que insistir ahora que tenemos partidos en casa y que los detalles caigan a nuestro favor”, ha zanjado el valenciano.

De cara a este encuentro, Moreno recuperará a Joan Sastre, Salva Sevilla, sin embargo, esperará al último momento porque hay algunos jugadores con algunas molestias. Por su parte, Budimir también recuperará la plaza en la convocatoria después de ser sancionado: "Se trata siempre de mejorar, no es que hiciera nada exagerado, pero uno se tiene que adaptar al contexto en el que está. Los brazos están muy penalizados. Es un chico inteligente y lo va a hacer," así lo ha reconocido Moreno.

Quien no estará para el partido es el portero Miquel Parera, que será la principal ausencia de la plantilla después de ser expulsado ante el Peralada. "Algo se dijo desde la banqueta, pero me atrevería a decir que él no. Intentaremos que los jugadores estén totalmente parados porque cualquier movimiento extraño es sancionado. En este caso va a salir beneficiado Leandro Montagud," ha afirmado el míster.