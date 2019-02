Fulgencio Gil (PP): "La Semana Santa de Lorca no se toca, no se empaña, es innegociable"

El alcalde de Lorca y presidente del PP en la ciudad, Fulgencio Gil, no ha ocultado hoy su contrariedad por la fecha elegida por Pedro Sánchez para adelantar las elecciones generales, el 28 de abril, por la coincidencia de la campaña política con la Semana Santa y, sobre todo, por su repercusión con los Desfiles Bíblico-Pasionales de la Ciudad del Sol: "La Semana Santa de Lorca no se toca, no se empaña, es innegociable. La Ciudad del Sol tiene que celebrar con total lucimiento sus días más grandes sin que las ocurrencias de Sánchez le afecten lo más mínimo".

Es por esto por lo que Gil ha adelantado que su partido no efectuará ningún acto electoral durante la Semana Santa y que reducirá sus actos a 5 días, los comprendidos entre el lunes posterior al Domingo de Resurrección y el viernes de esa misma semana. "Nosotros somos lorquinos antes que de cualquier partido político y somos conscientes de que la Semana Santa en Lorca es lo más importante. Durante todo el año miramos el calendario esperando a que llegue la Semana Santa y las ocurrencias de Pedro Sánchez no nos van a impedir disfrutar de esta edición".

El presidente del PP lorquino considera que esta coincidencia es "verdadero disparate" y se ha preguntado si "no había otra fecha" que no interfiriera con nuestra Semana Santa, anticipando que "como alcalde voy a hacer todo lo posible para evitar que la campaña empañe nuestra mayor seña de identidad como ciudad".

Gil ha adelantado que el PP de Lorca no realizará acto de pegada de carteles en la noche del 11 de abril, al coincidir con la Serenata a la Virgen de los Dolores, celebrada por el Paso Azul. "No se nos pasa por la cabeza empañar la gran noche azul. Esa noche son los azules los que salen a la calle para pregonar la llegada del Viernes de Dolores, no los políticos. No realizaremos pegada, ni megafonía, ni convocatorias a medios de comunicación. Es una noche para los lorquinos y no podemos permitir que se la roben".

Fulgencio Gil ha anticipado que el próximo lunes expondrá a los portavoces de los grupos municipales esta cuestión, con el objetivo de alcanzar un acuerdo unánime para proponer a la Junta Electoral una oferta de espacios que respete todos y cada uno de los actos de las diferentes Hermandades y Cofradías lorquinas.