Barkos tiende la mano al cuatripartito

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, califica el día de hoy como un "día triste". Asegura que solucionar esta situación no es responsabilidad de la ciudadanía. “Pongo en la mesa una reflexión. Tengo la sensación de que el PSOE gastó toda la pólvora en la moción de censura. No es de recibo que llamem os a la ciudadanía a solventar la incapacidad de acuerdos políticos”, matiza Barkos.

Situación, que afirma Barkos, pone en riesgo el autogobierno de Navarra. Tiende la mano a las fuerzas que le dieron la presidencia en 2015. “Yo sí llamo a las fuerzas del cambio. Que esas fuerzas de encuentro, esa capacidad de diálogo de estos cuatro años, tengan también una clave de representación en las próximas Cortes Generales en defensa clarísima del autogobierno de Navarra y de un proyecto progresista para la ciudadanía de Navarra”.

Asegura que es una "apuesta clara" para solucionar esta situación.

Interrogante a la coalición UPN-PP

El presidente de UPN, Javier Esparza / Parlamento de Navarra

UPN y PP, de momento, no saben si acudirán de manera conjunta a las elecciones como lo han hecho en los últimos años. “Se ha producido hace pocas horas el anuncio del adelanto electoral por lo tanto, no hemos hablado nada. Vamos a analizarlo, vamos a hablarlo, pero no se hablan a través de los medios de comunicación”, asegura el presidente de UPN, Javier Esparza. “Yo saben que me han oído decir en numerosas ocasiones que en Navarra ante momentos excepcionales habría que tomar medidas excepcionales, juntos somos más. En cualquier caso, se acaban de convocar las elecciones e iremos viendo a ver qué pasa”, añade la presidenta del PPN, Ana Beltrán.