FECONS teme el cambio en las políticas migratorias

Parece que los cambios en la política nacional preocupa a los inmigrantes… Ante la deriva que está tomando el panorama político, los emigrantes de la Fundación Europea de Cooperación Norte-Sur (FECONS), han iniciado una serie de contactos con los partidos para conocer en profundidad sus políticas migratorias. Lo encuadran todo bajo la campaña "Juntos somos +". Nos acompaña la coordinadora de la federación, Mónica Montaño.

Los consejos de Max…

Esta semana, nuestro abogado especialista en inmigración, Max Adam, nos cuenta una noticia curiosa: El Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto de real decreto para facilitar el acceso a la nacionalidad española por residencia a aquellas personas que no saben leer ni escribir o tienen dificultades de aprendizaje que les impiden superar los exámenes obligatorios de lengua y cultura española. La posibilidad de solicitar una dispensa de esas pruebas al Ministerio de Justicia se estableció ya en una orden publicada en 2016, pero faltaba el procedimiento específico y los requisitos para pedirla.

“Caminantes”. Dr. Reza Hosseinpour (Irán)

Nuestro “caminante” de hoy es el cirujano cardíaco infantil Reza Houseinpúr, un iraní nacionalizado británico que desde hace doce años trabaja en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Reza tuvo que emigrar forzadamente de Irán junto a su familia en 1979 cuando se desató la revolución iraní que desembocó en el derrocamiento del sah Reza Pahleví y significó la instauración de la República islámica liderada por el ayatolá Jomeini. Después de haber vivido en varios países y haberse transformado en una “caminante del mundo”, Reza Houseinpúr ha hecho de su profesión de cirujano su misión en la vida, ha salvado a más de 1.000 niños y actualmente viaja dos veces por año al estado de Palestina para intervenir a niños en Ramala.

El médico tropical. La tuberculosis

¿Qué sabemos de la tuberculosis?

La TBC es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Cada año enferman de TBC unos 10 millones de personas (1 millón de niños de 0 a 14 años), muriendo casi 2 millones (de los cuales, 250mil son niños), Casi un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo tuberculosis (2mil millones de personas), pero sólo un pequeño % desarrollará la enfermedad.

Como siempre, y en la TBC más, afectan a poblaciones con difícil acceso al sistema de salud y relacionados con la pobreza (índices económicos y sociales bajos y medianos) con el 95% de los fallecidos en países de baja renta (en India, Indonesia y China se dan el 50% de los casos, y en África el 25%)

Se asocia igualmente a procesos de inmunodepresión, como el VIH, la diabetes, la malnutrición y el consumo de tabaco que aumentan el riesgo de TBC activa (10% de TBC es por tabaquismo)

¿Qué causas provocan esta enfermedad?

La etiología es una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, el famoso Bacilo de Koch, en honor de su descubridor en 1882, al que concedieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1905. Esta bacteria afecta principalmente a los pulmones, aunque también existe otras localizaciones, como TBC ósea, renal, cerebral, etc

¿Cómo se contagia y cómo se transmite?

De humano a humano a través del aire, mediante la tos, estornudo o esputo de una persona infectada, se expulsan los bacilos al aire, y otra persona respira este aire contaminado, infectándose a su vez. Y a pesar de ello, no todo el mundo acaba padeciendo la enfermedad, ni siquiera son infectivos, a esto se le llama TBC latente o TBC primaria, y de éstos, corresponde entre un 5 al 15% de posibilidad de padecerla, que sería la TBC activa. Depende del estado del sistema inmune, por eso, en VIH, diabetes, desnutrición, y tabaquismo es más frecuente y peligrosa.

¿Cuáles son sus síntomas?

La TBC latente no produce síntomas. En contra de la TBC activa, en la que la clínica puede ser leve durante meses, con tos productiva (incluso esputos sanguinolentos en fases más avanzadas), fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, etc, con lo que al no darle importancia pueda estar meses con riesgo de contagio.

¿Cómo se diagnostica?

Siempre se ha determinado el bacilo en el estudio del esputo mediante microscopio (acabamos de enviar a Congo 2 microscopios ópticos para laboratorio de nuestros hospitales de la Fundación Madrazo) Este método sólo detecta la mitad de los casos. Existe un Test rápido desde 2010, que en 2 horas, detecta la TBC y además señala si existe resistencia a uno de los antibióticos más útiles y utilizados, la Rifampicina.

Aquí se usa la prueba de la Tuberculina, la famosa prueba de Mantoux, se trata de pinchar con aguja finita en la piel del antebrazo con proteínas del bacilo TBC y en 48 horas, si es positivo, debe presentar un habón rojizo elevado de más de 2 cm de diámetro. En este caso, podemos optar por un estudio más completo, con una Rx de tórax y una analítica más completa. Que se sepa que nunca es obligatorio hacerse estas pruebas, porque sabemos de empresas que acosan a sus trabajadores para que se hagan las pruebas, cuando se ha detectado un caso positivo.

¿Hay tratamiento?

Sí y muy eficaz. Se trata con un protocolo de asociación de varios medicamentos Rafimpicina, Isoniacida, Estreptomicina, Etambutol, durante 6 meses, asociado a información y vigilancia. Existen otros protocolos de 2 meses, 4, 6, hasta 2 años

El problema es la adherencia a tratamiento, y la multi-resistencia a los antibióticos, en estos casos se utilizan otros antibióticos y una duración de tratamiento hasta 2 años.

No existe vacuna eficaz. La vacuna con bacilo de Calmette Guérin (BCG) se utilizó en los años 60 y 70. Miraos el hombro, si tenéis una marquita rugosa ovalada, es que se os puso la vacuna, es la señal que deja en la piel esta vacuna. En la actualidad es muy restrictiva y no se aconseja su administración generalizada.

Sones del Mundo. EL Sitar (India)

Esta semana Pepe Belmonte, el etnomusicólogo de Espacio de Encuentro, nos descubre un instrumento hindú: el Sitar. Anoushka Shankar es hija del sitarista por excelencia, Rabi Sankar, y hermana (de este mismo padre) de la cantante norteamericana Nora Jones.

Gracias a su padre en principio, y a ella como continuadora, el “Sitar” ha pasado de ser un simple instrumento de la música hindú (o india), a ser conocido en todo el mundo. Su sonido cautivo a John Lennon, que (creemos) incluso llegó a utilizar este instrumento en la grabación de alguno de sus temas.

Se trata de un instrumento de cuerda, con un largo mástil y una caja de resonancia en forma de calabaza, propio de países como la India o Pakistán. Se toca con los dedos, y el sonido característico es el de sus "glisandos" (deslizar el dedo por el mástil, abarcando más de una nota, en sentido ascendente o descendente).