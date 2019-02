"Eva de Anta ni escucha ni rectifica", José Montelongo

El ex alcalde de Arrecife, José Montelongo, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote. En los últimos años ha gobernado con las dos candidatas que se medirán este sábado en las elecciones primarias del PSOE. Gobernó con Loli Rodríguez en 2007 y 2008 y la describe como "una persona muy partidaria del diálogo y del entendimiento, es un valor que tiene la candidata", ha explicado. Para Eva de Anta, sin embargo, no tiene buenas palabras: "han sido tres años en los que Arrecife ha sufrido precisamente las políticas de poco diálogo, de no escuchar a los colectivos ni al resto de partidos representados en el Ayuntamiento", ha explicado el líder de ASL.

"No quiere debatir una propuesta elevada por la Agrupación Socialista por Lanzarote solo por ser de quién es", ha lamentado José Montelongo en SER Lanzarote. "La falta de diálogo y altura de miras es previsible en la resposable actual del Partido Socialista en Arrecife. Ni escucha ni rectifica", le ha espetado el ex líder del PSOE arrecifeño a la actual regidora. Sin embargo, José Montelongo tiene claro que será necesario hablar con todos los partidos tras las elecciones, incluido el Partido Socialista.

José Montelongo no ha confirmado que vaya a ser el candidato de la Agrupación Socialista (ASL) a Arrecife, si bien es cierto que ha reconocido que el cabeza de lista será para ASL en la confluencia Lanzarote Avanza, al tener mayor implantación en el municipio capitalino que el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y Unidos por Yaiza (UPY). "A principios de marzo sabremos cuales son los candidatos a los siete ayuntamientos y al propio Cabildo de Lanzarote", explica.

Además, Montelongo ha vuelto a denunciar que el Ayuntamiento no responde al Diputado del Común, Rafael Yanes, sobre el conflicto de los realojados de Titerroy.

En junio del año pasado fue precisamente el Diputado del Común quien declaró obstruccionista a Eva de Anta. El expresidente socialista y entonces Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, le recordó a Eva de Anta su deber legal de colaborar y advirtiéndola con declararla obstruccionista si no facilitaba la información relativa a las actuaciones llevadas a cabo por las administraciones competentes en la llamado Área de Renovación y Regeneración Urbana (ARRU) Titerroy. De hecho, Rafael Yanes declaró a SER Lanzarote hace unos días que sigue habiendo un Ayuntamiento en Lanzarote que no responde a los requerimientos.

José Montelongo recuerda que han presentado una queja ante el Diputado del Común que ha sido aceptada a trámite. Según Montelongo, "no entiendo como su máxima responsable no quiere debatir una propuesta elevada por la Agrupación Socialista por Lanzarote por ser quién es", ha explicado en los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote. "La alcadesa tiene que saber escuchar y rectificar cuando tiene que rectificar, y ni escucha ni rectifica", añade. En una de las respuestas del Diputado del Común, fechada el 12 de febrero, la institución asegura haber "remitido al Ayuntamiento un recordatorio de su deber legal de Colaborar con el Diputado del Común".

Respuesta del Diputado del Común que asegura haberle recordado al Ayuntamiento: "su deber legal" de colaborar con la institución. / Cadena SER