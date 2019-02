Durán Ferretería presenta el Rally Solidario Marruecos 2019

Durán Ferretería, empresa talaverana referente del sector ferretero a nivel nacional, participa en la organización del Rally Solidario Marruecos 2019, una iniciativa organizada por la asociación Rally Solidario, que materializa la solidaridad en forma de entrega de miles de kilos de ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan, en la zona norte de África, poniendo el foco en los niños de las zonas rurales más aisladas.

Un total de 80 participantes viajarán a Marruecos de la mano de Durán Ferretería, que se unirán a una caravana única, con un total de 150 participantes, que recorre del 14 al 20 de abril parajes de Tánger, Midelt, Rachidia o el desierto de Erg Chebbi.

Este rally solidario se ha presentado en un acto en Talavera de la Reina, en el que los organizadores han explicado que no se trata de una carrera de competición, sino de “un viaje impresionante de paisajes y culturas diferentes donde vamos entregando material solidario a los rincones más escondidos del norte de África, los pueblos, aldeas y nómadas, donde no llega el turismo tradicional, no hay luz, ni agua corriente, ni carreteras cercanas”.

En este sentido, los participantes, que pueden realizar la ruta en cualquier tipo de vehículo, tanto coche, motocicleta, quad o buggy, desarrollarán una ruta con ritmos suaves y en grupo, portando el material solidario que se entregará, básicamente ropa, calzado, material escolar y juguetes.

Rally Solidario, como asociación sin ánimo de lucro, trabaja durante todo el año recaudando y seleccionando este material, que se entrega en tres ediciones anuales: Navidad, Semana Santa y verano. En esta ocasión, cuenta con la colaboración de Durán Ferretería, que además de realizar las labores de comunicación y coordinación, pone a disposición de los participantes su vehículo de asistencia, totalmente equipado para atender cualquier imprevisto tanto personal como material.

Durán Ferretería

Con esta colaboración, ha explicado Pedro Durán, gerente de Durán Ferretería, se vuelve a poner de relieve el compromiso social y empresarial y la Responsabilidad Social Corporativa de esta empresa, que habitualmente colabora en acciones sociales, deportivas, solidarias y benéficas con entidades sin ánimo de lucro. Durán ha recalcado que esta nueva acción traspasa fronteras y ha apuntado que es un nuevo camino de colaboración solidaria. “Somos una empresa con cuatro décadas de historia, y siempre hemos ayudado a los que más lo necesitan. Ahora, ponemos en marcha una idea de mi hijo, David Durán, que es el verdadero responsable de que nos embarquemos en esta historia”.

Pedro Durán ha apuntado, por último, que todos los participantes contarán con “un importante soporte para que no haya problema en la ruta”, y por ello el vehículo de asistencia, presentado ayer, cuenta con todo el material necesario para atender cualquier imprevisto. Este vehículo está equipado, según explicaron los organizadores, con compresor de aire para controlar la presión de los neumáticos, estación de carga con placa solar, cabrestante y grilletes para desatascos, nevera de gran capacidad, extintor, kit de reparación de pinchazos, combustible adicional y un completo equipo de herramientas y botiquín.

La caravana organizada por Durán Ferretería y sus 80 participantes partirá desde sus instalaciones el próximo 13 de abril a las 9:00 horas, para comenzar con la 1ª etapa del viaje el domingo 14.