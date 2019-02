El PP pide explicaciones al Gobierno sobre la paralización de leyes

Las Cortes de Castilla-La Mancha debatirán la próxima semana sobre el cierre de la agenda legislativa del Gobierno, una vez que no se remitirán más leyes al parlamento. Con esta decisión, el presidente regional castiga el enfrentamiento interno del Podemos y el Grupo Popular pide explicaciones mediante un debate general en el pleno del 21 de febrero.

El portavoz, Francisco Cañizares, se pregunta "a qué demonios está jugando el gobierno" cuando deja sin efecto la iniciativa legislativa que es una de sus principales funciones, "por un lío de Podemos". Ha anunciado que se pedirán explicaciones en las Cortes para que nos cuente el Gobierno qué va a hacer si no quiere traer leyes en un afán absolutamente incomprensible".

Durante una rueda de prensa, Cañizares afirmaba que se trata de una situación inaudita y que "lo que verdaderamente ocurre es que las leyes que se estaban haciendo con Podemos no se quieren traer a las Cortes" y añadía que estamos al 40% de las leyes, que está siendo una legislatura baldía, "con las decenas de proyectos de ley que se nos han anunciado".

El diputado socialista Fernando Mora, afirma que "lo que si que está claro es que si hay un acuerdo de Gobierno y Podemos está dentro, no me parece que el portavoz parlamentario vaya por libre organizando el mundo y ha dado plantes, que no se ajustan a lo que debe ser un acuerdo entre formaciones políticas que están gobernando juntos". No tenemos certeza que que vaya a aprobar nada.