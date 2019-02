David Llorente garantiza el apoyo a la Ley de Garantías y acusa a García-Page de chantaje político

En medio de un sepulcral silencio de la dirección regional de Podemos-CLM desde que el pasado jueves, el portavoz del gobierno regional anunciara que no se tramitará la Ley de Garantía de Rentas impulsada por la formación morada, el diputado David Llorente ha garantizado este viernes su voto a favor. "Lo único que falta es que la remita García-Page y si no lo hace quien tendrá que dar explicaciones es él".

El diputado crítico de Podemos afirmaba que "inaugurando el periodo preelectoral, el presidente ha construido el marco para justificar la salida de la formación morada del ejecutivo y el inicio de un giro hacia la derecha como antesala de su futuro pacto con Ciudadanos".

En lo que ha calificado como un chantaje de última hora, afirma que "no existe ningún acuerdo por el que se tenga que entregar a García-Page la dirección del grupo parlamentario y que García Molina "se ha equivocado de adversario mientras esta semana recibía la estocada final".

El pasado jueves, el vicepresidente segundo del Gobierno presentaba la aprobación de la Ley de Garantías, según Llorente, "siendo desmentido a continuación" porque el proyecto no llegará al Parlamento

Hemos aprobado todos los proyectos

Preguntado por la ausencia de valoraciones de esta situación en la dirección del partido, el portavoz parlamentario de Podemos respondía que "están perplejos y no han tomado conciencia de lo que supone" y se defendía de las responsabilidades que se le imputan argumentando "que se han aprobado todos los proyectos excepto la Ley de Mecenazgo". Recordaba que en aquella ocasión la presidenta del grupo, María Díaz, "consideró una cacicada parlamentaria que no pudieran discutirse las enmiendas a este proyecto y él estuvo de acuerdo".

Ha explicado que sus dos ausencias en comisión parlamentaria y en el último pleno no han posibilitado la aprobación de ninguna iniciativa del PP, de modo que los hechos no refutan "el falso argumento de que yo me estoy alineando con el GPP".

José García Molina pendiente de las elecciones generales

Tras confirmarse la celebración de elecciones generales el próximo 28 de abril, el secretario general de Podemos CLM si ha hecho, sin embargo, su valoración sobre la fecha. Ha recordado, en primer lugar, que nadie ha trabajado tanto como Podemos para que este presupuesto estatal saliera adelante, incluso más que el propio gobierno ha dicho, “porque sabíamos que era un presupuesto que cambiaba las cosas, que era un buen presupuesto que favorecía a la mayoría de este país y revertía la dinámica de recortes y de austeridad que había puesto en marcha el Partido Popular