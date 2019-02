Va port ti, Edu

El fútbol es cuestión de confianza. Y el Oviedo es un claro ejemplo de ello. A veces no sabes cómo, pero entras en rachas (negativas o positivas) que tardan en cambiar por diferentes cuestiones difíciles de explicar. Si a los azules anteriormente se les escapaban las victorias por pequeños detalles, ahora el viento sopla a favor con dieciocho puntos sumados de los últimos veintiuno.

Una primera parte en la que los locales no estuvieron a buen nivel dio paso a una segunda mitad donde buscaron la victoria desde el principio con una versión más atrevida. La plantilla carbayona, que lució brazaletes negros druante el partido, brindó estos tres puntos al joven Edu Cortina, que esta mañana recibió la triste noticia del repentino fallecimiento de su padre mientras permanecía concentrado en Bilbao junto a la expedición del filial ovetense.

En cuanto a lo visto en el terreno de juego, Juan Antonio Anquela únicamente introdujo una novedad en su once. Con la recuperación a tiempo de Javi Hernández, el técnico jienense solo hizo una variante en su equipo titular y esa fue la entrada de Bárcenas en el lugar de Diegui, que comenzó el encuentro en el banquillo.

La primera parte fue de mayor dominio visitante con un Alcorcón que ahogaba la salida de balón del Oviedo y tenía más la posesión que los azules. El conjunto madrileño fue precisamente quien dio el primer y único susto en estos 45 minutos, fue al cuarto de hora de encuentro con un disparo desde la frontal del área de Nono que se marchó desviado por poco. Anquela se desesperaba en la banda porque veía que su equipo no estaba nada cómodo sobre el césped y todas las jugadas de ataque terminaban en una pérdida del esférico por la falta de precisión en el pase. Berjón, Tejera y Bárcenas, los canalizadores del juego ofensivo, no tuvieron protagonismo y eso se tradujo en cero ocasiones sobre la portería rival. El ritmo del primer tiempo fue lento, también en cierta medida provocado por las más de veinte faltas pitadas por el colegiado Varón Aceitón que no permitió prácticamente ningún contacto.

Sin goles en el marcador se llegó al descanso. La reanudación nos dejó un cambio de sistema en el Oviedo. Anquela metió a Diegui por Javi Hernández pasando a jugar con un 4-2-3-1. La variante en el esquema nos dejó varios movimientos de futbolistas: Berjón pasó a jugar como delantero, Joselu retrasó su posición a la mediapunta, Christian Fernández actuó en el lateral izquierdo, mientras que Bárcenas y Diegui eran los extremos. Precisamente estos dos últimos fueron los artífices de la primera oportunidad de los azules. El canterano le puso un centro medido a la cabeza del panameño que no fue capaz de impactar con claridad a la pelota y su remate se marchó fuera. La segunda parte ya empezaba a coger otro color y los locales se adueñaron del control mostrando una versión mucho más ambiciosa, pero sin llegar a crear verdadero peligro.

Anquela movió de nuevo su banquillo a la hora de partido con la entrada al campo de Javi Muñoz en el sitio de Saúl Berjón. El técnico jienense, que acertó en todas sus decisiones, pasó a utilizar tres centrocampistas para ganar la medular y Joselu regresó a la punta de ataque. Los locales continuaron con sus acciones más elaboradas y encontraban la profundidad desde las bandas. A punto estuvo Diegui de adelantar a los suyos tras un centro de Christian Fernández, pero su cabezazo se fue alto. Y cuando tan solo quedaban diez minutos para que terminase el choque llegó la locura absoluta en el Carlos Tartiere. Otra vez Christian penetró por el costado izquierdo, vio la entrada desde la segunda línea de Sergio Tejera y asistió al centrocampista para que éste conectase un remate de elevada dificultad con la cabeza y anotase el gol decisivo. A partir de ese momento el Oviedo, como viene siendo habitual, supo manejar bien la ventaja y no sufrió para conservar ese resultado positivo.

Triunfo de prestigio que los jugadores dedicaron a Edu Cortina con una camiseta del joven futbolsta y que, por otro lado, permite al conjunto carbayón mantenerse en puestos de play-off gracias a su excelente dinámica. Ya son seis victorias de siete posibles en este nuevo año. El próximo partido será en el Carlos Belmonte contra el Albacete, actual líder de Segunda División, el sábado a las 16:00 horas.