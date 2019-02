El alcalde de Torrecera denuncia allanamiento de morada por parte de un vecino de la pedanía

El alcalde de Torrecera, Manuel Bertolet, ha denunciado unos incidentes que se produjeron el pasado jueves en la pedanía jerezana, y que finalizaron con el allanamiento de su propia vivienda por parte de un vecino, afín al PSOE, quien también, según la denuncia del edil, profirió amenazas hacia su persona y su propiedad.

Según informa el ayuntamiento pedáneo en un comunicado, "los hechos se produjeron a las 15:45 del jueves, cuando el alcalde se encontraba en su casa almorzando con sus hijos y esposa, y en presencia de estos y de la madre y hermana del alcalde, que viven en la vivienda colindante ".

En la nota, se lamenta "el hecho de que durante unas inspecciones y actuaciones que realizaban los operarios municipales, éstos fueran increpados e insultados por el candidato del PSOE a la alcaldía de Torrecera, curiosamente un policía nacional, quien también se encaró con los agentes municipales que acompañaban a los operarios para levantar acta de sus actuaciones".

Tampoco exime de responsabilidad el alcalde al Ayuntamiento de Jerez, ya que, a su juicio, "no es de recibo que ya se haya cumplido un año desde que el Pleno del consistorio jerezano reconociera y aprobara la gestión del agua por parte del Ayuntamiento de Torrecera, y que todavía no se le haya comunicado nada a los vecinos ni por el Ayuntamiento de Jerez ni por Aquajerez, sino al contrario, situación esta, que están aprovechando los socialistas de la pedanía para engañar y confundir a los vecinos, a los que intentan convencer de que todavía es la empresa Aqualia, quien presta el servicio, aconsejándoles que sigan pagando a la multinacional el correspondiente recibo y que no permitan a los empleados públicos de Torrecera, realizar las pertinentes lecturas de los contadores, mediante el uso de candados u otros mecanismos que impiden el acceso a los mismos".

Bertolet, ha querido expresar su preocupación ante la tensión y clima de fractura social que se está viviendo en la pedanía, y teme que, a medida que se vayan acercando las elecciones municipales, dicho clima se enrarezca aún más, pudiendo incluso darse el caso de que ocurra alguna desgracia de la que después todos nos lamentaremos. No hay más que recordar lo ocurrido durante las pasadas elecciones municipales, advierte el alcalde, en referencia a las amenazas recibidas hacia su persona por parte del candidato del PSOE, el Sr. Arcila, y por las que fue condenado judicialmente, al igual que también fue condenado su antecesor por el mismo motivo.

Es por ello que el alcalde pedáneo exige al Ayuntamiento de Jerez que, que ponga punto y final a la desagradable y preocupante situación que se está viviendo en la población, explique públicamente a los vecinos, de manera clara y sin ambigüedades, cual es la situación real de la gestión del agua en la E.L.A., y que repudie públicamente estos actos que se están produciendo en Torrecera.