Bidasoa se comió al León

El Bidasoa-Irun se comió al León en León por tercera vez en su historia. Y eso es mucho decir. Muchísimo. Hay que frotarse los ojos para poder creérselo. Ganó 20-23 en cancha del ADEMAR León, uno de los rivales más grandes de la Liga ASOBAL y que esta temporada todavía no había perdido en su cancha. Pero fue este valiente equipo bidasotarra y volvió a convertir lo inalcanzable en posible. Otra barrera más que derriba con descaro este equipo de Jacobo Cuetara que va camino de hacer historia con unos registros que sólo los equipos bidasotarras más míticos son capaces de superar.

FICHA TÉCNICA: 20- Abanca Ademar León: Biosca (9 paradas), López, Simonet, Vieyra, J. Fernández (1), Mosic (5), Pesic (5) -siete inicial-, Slavic (6 paradas) Carou, R. Pérez, Ligetvári (3), D. Fernández (4), Acacio (1), G.Pérez (1), Carrillo y Robles 23-Bidasoa-Irun: Rangel (17 paradas), Cavero (1 gol), Zabala (1), Serrano (2), Barthe (1), R. Salinas (6), Tesoriere (1) -siete inicial-, Ledo (p.s.), Aldaba, Odriozola (3), E. Salinas (3), De la Salud, Renaud (1), Azkue (2) y Seri (2). Marcador cada cinco minutos: 1-2, 5-2, 5-5, 6-5, 7-7 y 9-12 (descanso); 12-16, 13-17, 14-17, 17-19, 18-22 y 20-23 (final) Árbitros: Monjo Ortega y Soria Fabián Excluyeron por parte local a Carou y por parte visitante a Tesoriere. Incidencias: Palacio Municipal de los Deportes de León. Jornada 18.

Ganar en León no es ganar un partido más. Es verdad que són sólo dos puntos más. Pero son puntos muy valiosos. Primero por lo que significa. Bidasoa sólo había logrado ganar en dos ocasiones en la cancha del Ademar en sus 16 visitas, la última muy recordada en la temporada 2005-06, porque fue en la última jornada y significaba la clasificación europea del equipo irundarra, la última vez que se ha clasificado para jugar competición europea. Aquel triunfo fue grande. Pero éste no se queda atrás. Porque significa dejar a un rival directo por Europa muy lejos. No lo descarta, pero casi, porque son cuatro puntos de ventaja más el golaverage ganado. A día de hoy, un mundo. Esto significa que Bidasoa recupera su espectacular segunda plaza en la Liga ASOBAL y afianza de forma mayúscula su candidatura europea. Una auténtica pasada.

A esto, encima, hay que añadir las sensaciones que dejó el equipo irundarra en León. Es que se comió literalmente al León con su maravillosa defensa. Dejó al Ademar en 9 goles al descanso. ¡9 goles! En su cancha. Hay que pellizacarse para creérselo. Pero es la realidad. Este grupo de chavales lo está haciendo. Y ya en la segunda parte remató la faena con un partido serio, solido, solvente y de mucho compromiso, sin nadie que destaque sobre el resto, con muchas rotaciones que permiten al equipo llegar fresco al final del partido. Fue un triunfo coral, de equipo, de lo que es este Bidasoa. Terminó 20-23, lo que habla del fenomental trabajo defensivo de todo el equipo, con aportación notable de la portería.

Hubo momentos en los que lo pasó mal, que parecía que el resultado peligraba, pero hicieron piña, aguantaron como jabatos, trabajaron y lucharon juntos, y salieron adelante, para llegar incluso a tener un final holgado, para disfrutar de un momento inolvidable, una victoria histórica. Y decir alto y claro que este Bidasoa va muy, pero que muy en serio. Viento en popa a toda vela. Hasta donde llegue. Y lo que llegue seguro que será bueno. Seguro.