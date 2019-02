¿Rentabilidad o salud?

¿Se imaginan padecer una enfermedad y que de pronto no se fabrique el medicamento que necesitan para mejorar su calidad de vida por falta de rentabilidad económica? Esto ocurre en algunos casos.

Recientemente hemos conocido que un fármaco fundamental para los tratamientos de Leucemia ha comenzado a faltar en las farmacias de los hospitales. Desde el ministerio de Sanidad han asegurado que los problemas de abastecimiento se resolverán a finales de marzo, pero también constatan que este no es un caso aislado, porque a la industria farmacéutica ya no le interesa producir algunos medicamentos que no son rentables.

¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se habla de rentabilidad en un asunto tan importante como es la saludo y la recuperación de un paciente? ¿Quién nos protege ante este tipo de prácticas empresariales? En A vivir Castilla y León hemos hablado del tema con distintos expertos.