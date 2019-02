Saúl Ordóñez, plata en el campeonato de España de 1.500

"Jesús es un gran corredor. Había mucha tensión en la carrera porque todos los atletas menos dos teníamos mínima para Glasgow y había que estar muy atento. Yo he corrido delante para estar en las posiciones de honor, pero finalmente Jesús ha sido superior", relató el berciano.

Ordóñez dijo que no le había sorprendido el ataque largo de Gómez. "Sí me ha sorprendido, en cambio, Kevin López, al que no he visto cuando se ha metido. Luego, cuando Jesús ha cogido la cuerda le he seguido, a su estela, pero no he podido rebasarle".

Con respecto a los Europeos, Ordóñez parece decantarse por el 1.500, aunque tiene mínima también en 800. "Es cuestión de ver las posibilidades y las ganas que yo tenga. Estoy con muchas ganas en el 1.500, una prueba que me gusta mucho y también quiero decir que se le echa de menos a Marc Alcalá en estas finales de 1.500, ya que es el rey de la prueba. A ver si puedo estar en el Europeo e intentar luchar allí en el 1.500", afirmó.