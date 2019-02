El Elda - C.E.E. es un ciclón (32 -23)

El Bm. Elda – C.E.E. ya está ahí. Los de José Francisco Aldeguer han vencido esta mañana, con absoluta claridad, al Levante U. D. Bm. Marni en lo que ha sido la séptima victoria consecutiva para los del Centro Excursionista Eldense que le vale para colocarse con los mismos puntos que el líder de la clasificación, el Horneo Sporting Alicante.

El equipo eldense no ha dado opciones a los valencianos y desde el bocinazo inicial han metido prisa al partido para no dejar maniobrar a los de Rubén Sales, acostumbrados a llevar la iniciativa basándose en su repertorio de contraataques que hoy no han podido exhibir ante un rival, el Bm. Elda – C. E. E., que ha sido todo un ciclón en ataque apuntalado por una excelente labor defensiva que ya al descanso le ponía con seis goles de ventaja (17-11)

Tras el asueto, la renta ha ido aumentando y en ningún momento, la victoria local ha corrido peligro para acabar plasmada en un tan claro como significativo 32 – 23.

Este triunfo coloca al Bm. Elda – C.E.E. con 28 puntos, los mismos que el líder Horneo Sporting Alicante y uno más que el tercer clasificado que es el H. Villa Antonia Sant Joan que hoy ha perdido por la mínima (25-24) en la pista del San Lorenzo murciano.

El próximo sábado, el equipo eldense visitará el Polideportivo de Carrús para medirse al Bm. Elche Vulcanizados Alberola en un partido de especial trascendencia emocional para el técnico del equipo eldense, José Francisco Aldeguer que acudirá como visitante al recinto deportivo de su vida donde, además, se medirá al equipo de su hijo, José Carlos Aldeguer.

Bm. Elda – C.E.E.: Fran Tirado y Andrey López (porteros). Jero Cartagena, Dani Llamas (1), Jorge Maestre (8), Sergio Rubio (3), Germán Bastán (2), Javi Carrasco (2), Juan Alcañiz, David Maestre (7), Chema Asencio (5), Jose Vara, Manu Vázquez (3) Mario Alfonso, José Andrés Marco (1) y Juan Marhuenda.

Levante U. D. Bm. Marni: Antonio Molina, Juan de Lucas, Alberto Navarro (1), Andrés González (5), Javier Domingo (2), Jaume Ferrer (1), Daniel Martínez, Adrián Toro (1), Diego Monts (3), Diego Olba (1), David García, Fran Hormigo (2), David Font, Alberto Jato (3), José Marcos Gimeno (3) y Guzmán Lázaro (1).

Árbitros: Aritz Zaragueta Ruiz y Raúl Oyarzun Aylagas (Navarra). Dos sanciones disciplinarias por bando.

Parciales: (3-1)(8-2)(9-5)(12-7)(14-8)(17-11)-(19-13)(22-13)(23-16)(28-18)(30-21)(32-23).

Pabellón: “Rafael Tapia Valdés” de la ciudad deportiva del Centro Excursionista Eldense. 250 espectadores.

Incidencias: 20ª jornada del Grupo E de la Primera Estatal de balonmano masculino.