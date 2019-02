La Fiscalía no ve nada en las acusaciones contra Manuel Moix

Las defensas se han refugiado en la nulidad de las actuaciones por obtención ilegal de pruebas. Es decir, las revelaciones de la semana pasada por parte del policía Jaime Barrado de que su superior en la UDEF junto al entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix obstaculizaron la investigación llevan esta causa a la nulidad y a la inocencia de los seis acusados.

Javier Vasallo, abogado defensor, ha dicho en la sala que lo justo es la anulación de las pruebas, la disolución del jurado popular y la exoneración de todos los cargos que pesan sobre los acusados.

Había un gran interés por conocer que iba a hacer la Fiscalía tras esas revelaciones de obstaculizar una investigación judicial, sobre todo teniendo en cuenta que el Ministerio Publico tiene la obligación de velar por un procedimiento ajustado a la ley.

Pues nada de nada, la Fiscalía señala que Moix siempre mantuvo al frente de esa institución que no había delito por lo que si un policía declara que las pruebas no se sustentan porque se torpedeó la investigación el resultado es el mismo: no hay pruebas y no puede haber acusación.

Turno ya para los acusados que van a dirigirse al jurado popular en el uso de su derecho a la última palabra. Después el jurado popular iniciará sus deliberaciones.