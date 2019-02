El ansia de popularidad, eje de la falta de conciencia sobre violencia machista entre jóvenes

Las ansias de popularidad, la presión sobre el aspecto físico, la idealización del amor romántico basado en las películas y el consumo de pornografía refuerzan la falta de conciencia sobre las violencias machistas entre los jóvenes. Las redes sociales que dominan en el mundo adolescente y la falta de un discurso sobre la igualdad en el ámbito de la familia ayudan a afianzar las violencias machistas entre los estudiantes.

Son las principales conclusiones de un estudio piloto impuslado por el Institut Balear de la Dona y realizado en nueve centros educativos de las islas con estudiantes de entre 14 y 18 años. El informe se ha elaborado mediante preguntas realizadas a los participantes y a través de la organización de grupos de debate con los alumnos.

La investigadora que ha liderado el estudio, Catalina Gayá, explica que la principal conclusión pasa por la búsqueda de la popularidad entre los jóvenes, que a su vez va de la mano de la presión por un físico dentro de los cánones que se exhiben en las revistas y la películas. Son las chicas las que sufren más presión, según reconcen tanto ellas como ellos.

Una búsqueda de la popularidad que se dispara a través de las redes sociales y que se refuerza mediante las películas y la música que escuchan. Muchos entienden que son roles negativos, pero sin embargo, los siguen aplicando para no salir del grupo mayoritario.

Gayá cree que es necesario actuar en el ámbito de la escuela y la familia. Los jóvenes, dice, no hablan de igualdad en sus casas y no saben reconocer determinados comportamientos violentos. Pone como ejemplo el control de los teléfonos móviles por parte de sus parejas, algo que los jóvenes asocian a la confianza y no a un comportamiento machista y de control.

Desde el Institut Balear de la Dona consideran fundamental seguir aplicando programas de coeducación en la escuela, formando a los profesores y a los alumnos. Además, apuntan a la importancia de este tipo de estudios e investigaciones para diagnosticar los principales retos y problemas para aplicar la mejor solución.