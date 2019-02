Demanen 15 anys de pressó per cremar una casa a Ciutadella amb gent a dins

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears jutjarà aquest dimarts un home per incendiar l'habitatge d'un altre a Ciutadella després de discutir per una bicicleta, fets pels quals la Fiscalia demana 15 anys de presó.

Els fets van passar la nit del 8 d'agost de 2016. Segons l'escrit del fiscal, l'home es va dirigir a l'habitatge de la víctima on també vivien els pares d'aquest i, arran d'una disputa per una bicicleta i li va etzibar un cop de puny a la cara.

Uns 20 minuts després, l'acusat va tornar al lloc dels fets i, presumptament, va ruixar la porta de sortida amb gasolina i li va calar foc. Els habitants de l'habitatge van precisar d'ajuda dels bombers per poder escapar.

La Fiscalia també sol·licita una multa de 540 euros i una ordre d'allunyament per cinc anys, així com una indemnització de 1.120 euros per les lesions i els danys ocasionats en l'habitatge. El fiscal aprecia la circumstància agreujant de reincidència perquè l'acusat ja havia estat condemnat per un delicte de lesions aquest mateix any.

Per altra banda la policia local de Ciutadella imputa un delicte de seguretat al trànsit a un home de 44 anys per provocar danys a un vehicle mentre menava. Pel que sembla, l’imputat conduia una furgoneta que, diumenge a primera hora del matí, va col.lisionar a la Plaça Menorca amb un altre vehicle que estava estacionat a la zona. Després es va donar a la fuga.

Els agents van poder indetificar el conductor i li van practicar la prova de l’alcohol. Va donar una taxa de 0.88 mg/l quan el màxim permès és de 0.25. La policia ja ha passat el tema al jutjat corresponent.