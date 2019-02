Èxit de la Fira d'Estocs d'Alaior

Satisfacció general pel resultat de l’onzena Fira d’Estocs celebrada aquest cap de setmana al pavelló annexe a l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior. Així ho certifica el regidor de Mercats, Rafel Quintana. Segons ell tot va anar d’allò més bé amb récord de participació amb 16 stands de venda i una nombrosa assistència de públic.

No hi ha un càlcul real de la gent que ha passat aquests dies pel pavelló, però segons Quintana, tant botiguers com ajuntament estan més que satisfets.

Els propers dies comerciants i ajuntament es reuniran per analitzar de forma més detallada com ha funcionat aquesta fira d’estocs que enguany ha baratat algunes activitats complementàries per deixar de ser un simple mercat.