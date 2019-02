El Alavés cuenta con Abelardo Fernández para el proyecto de la campaña 2019/20. No habrá movimientos hasta que se sumen los 41 o 42 puntos que podrían dar la permanencia matemática al club vasco. Pero, por si acaso, tanto el propietario Josean Querejeta como el Director Deportivo de la entidad, Sergio Fernández, ya han charlado con él sobre la posible continuidad.

Han sido unas conversaciones extraoficiales pero el asturiano ya conoce la intención del Alavés. Hasta ahora, el Pitu siempre había dicho que "todavía no han hablado conmigo pero no hay prisa hasta conseguir el objetivo". Desde este pasado fin de semana ya han cambiado las tornas. El entrenador reconoció que "algún contacto sí ha habido y me han dicho que quieren contar conmigo".

Abelardo llegó en diciembre de 2017 a Vitoria cuando el equipo estaba último en la clasificación y apenas sumaba 6 puntos. Desde entonces, consiguió una clasificación holgada en la 17/18 y un buen papel en Copa del Rey. En la presente campaña ya tiene 36 puntos y es sexto en la tabla clasificatoria empatado con el Getafe, que es quinto.

Otro punto que podría resolverse cuando el equipo consiga la permanencia es la continuidad del Director Deportivo. Sergio Fernández llegó desde el Eibar y, durante los últimos años, ha sido el arquitecto de la plantilla. Algún error ha tenido pero, en general, es el responsable de incorporaciones clave como Marcos Llorente, Ibai Gómez, Munir, Pacheco, Laguardia, Calleri o Jony.