Gobierno Vasco: "No tiene sentido que Darpón dimita en este momento"

El Gobierno Vasco considera que "no tiene sentido" que el consejero de Salud, Jon Darpón, dimita "en este momento" por las irregularidades en la OPE 2016-2017 de Osakidetza.

Así lo ha afirmado el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkokera, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno al ser preguntado por las reclamaciones de partidos como EH Bildu y Elkarrekin-Podemos que han solicitado la dimisión de Darpón tras conocer que la Fiscalía Superior del País Vasco ve indicios de un delito de revelación de secretos en esa OPE y ha remitido las actuaciones al juzgado para que investigue los hechos.

"Creemos que no tiene sentido que dimitiera en este momento. Todo lo contrario habría que impulsar" que continúe en su "empeño" y "firme determinación de llegar hasta el fondo del asunto" para poder esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades, ha resumido Erkoreka.

El portavoz ha indicado asimismo que todavía no han recibido ninguna comunicación oficial del Ministerio Público sobre esta cuestión, aunque fuentes del Ejecutivo han precisado que al no ser parte en el procedimiento no se les tiene por qué enviar