"Se han equivocado. Es el informe de otro niño"

Aspanovas cumple 30 años dedicados a cuidar y dar ánimo a padres con hijos e hijas que sufren cáncer desde muy pequeños.

La asociación nació en 1989 debido a las carencias y dificultades observadas en aquel entonces por un grupo de padres y madres en torno a la enfermedad de sus hijos. "Gracias a que un grupo de padres y madres decidieran juntarse y formar Aspanovas, hoy las familias debutantes pueden tener acceso a múltiples servicios y atenciones.

Nos han visitado Ainhoa Fernández, coordinadora de Aspanovas y María Jesús Nicuesa, psicóloga de Aspanovas.

Y hemos escuchado testimonios como el de Erika, madre de Adrian, que ahora tiene 18 años y hace una vida normal, pero que hace diez años pasó por un calvario cuando le detectaron un tipo de leucemia.

Dice Erika que "mejorar en la vida lleva un proceso lento, pero que empeorar es algo muy rápido".

Al detectar a su hijo esta dolencia, no se lo podía creer. Pensó que se habían equivocado. Pero no era así. Y en esos momentos es cuando Aspanovas también entra en acción. "No hace falta decir nada", añade Erika. Siempre están ahí.