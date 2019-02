Marí, con ganas de la Rosaleda: "es un partido clave"

El Deportivo sigue en la pelea. El empate ante el Nàstic no descolgó al equipo del ascenso directo y este fin de semana tiene una nueva oportunidad de hacer bueno el punto de Riazor ante un rival directo. El Málaga, el presupuesto más alto de la categoría, recibe al Deportivo en un duelo en el que la diferencia de goles puede ser también determinante en la lucha por regresar a Primera.

"Es un partido clave y tenemos que llevarnos los tres puntos", asegura Pablo Marí. El central valenciano considera que el del domingo se trata de "un partido muy bonito, de los que gusta jugar". Ambos equipos están separados por un punto. Tras el empate a un gol en Riazor frente al Málaga, en la primera vuelta, el golaverage también estará en juego en Andalucía. "Es importantísimo", destaca el zaguero. "Sabemos que vamos a un campo muy complicado y nos estamos jugando muchas cosas esta semana", destaca el futbolista blanquiazul.

Tras el varapalo del día del Nàstic, el Dépor empieza la semana con ganas de levantarse tras el mal partido contra el colista. Un tropiezo para "no olvidar", según Marí. "Cuando las cosas no salen como uno quiere... No hay que olvidar. Hay que aprender", concluye el defensa. El valenciano enumera entre los errores del sábado la defensa del balón parado o los desajustes en las transiciones al final del partido. "Los equipos vienen a Riazor con otra idea. Saben cuales son nuestros puntos débiles", exclama.

Por último, Pablo Marí espera que la enfermería se aligere de cara al choque de Málaga. Sin dar nombres propios, el pelotero del Deportivo desea la recuperación de sus compañeros. La sanción a Didier Moreno y las bajas en la medular dejan al Depor en una situación delicada para preparar el que puede ser el partido más importante del año.