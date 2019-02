Pilar Soberón abre la temporada 2019 en la Sala Menchu Gal

La delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre ha presentado la nueva exposición que albergará los próximos meses la sala Menchu Gal. Lleva por título "Hodei putzua. Jardín vertical" y en este encuentro con la prensa no ha faltado su autora, la artista guipuzcoana Pilar Soberón y la comisaria de la muestra, Helena Elbusto.

"Este 2019 no es un año cualquiera en la Sala Menchu Gal. La ciudad recuerda a lo largo de estos meses el centenario del nacimiento de nuestra gran artista y esta instalación que lleva su nombre será sin duda un punto de referencia", señalaba Juncal Eizaguirre. "Esta efeméride llega en un momento de crecimiento de la sala muy importante tras 8 años de apertura y en un periodo en el que quiere servir de plataforma para reivindicar el papel de la mujer en el mundo del arte".

Así, la Sala Menchu Gal y Pilar Soberón unen sus caminos con una exposición inédita ya que algunas de las piezas expuestas se han creado en exclusiva para esta ocasión. Soberón es una de las pocas mujeres actuales artista que pertenece a la tendencia denominada Land-Art. Su trabajo parte desde el personal contacto con la naturaleza. En total podremos disfrutar de aproximadamente una decena de piezas, algunas de las cuales se han confeccionado in situ.

En detalle, en esta exposición Pilar Soberón combina los mosaicos fotográficos con dibujos e instalaciones con vegetales y minerales. Para elaborar su obra, recolecta pétalos, fotografía escenas de estanques, acumula minerales para crear. Una actitud más que una técnica.

Esta exposición forma parte del programa anual de la Sala Menchu Gal, que nació como espacio dedicado a la muestra de obras de artistas locales y que en los últimos años ha apostado además por la visibilización de mujeres artistas en el arte contemporáneo. Así, a lo largo de 2017 se pudieron visitar las exposiciones de Rosa Valverde, María Cueto y María José Recalde y en 2018 las de Carmen Maura y Ainize Txopitea en 2018, año que se cerró con la muestra de José Gracenea.

CV

Pilar Soberón es licenciada en Bellas Artes en las especialidades de escultura y audiovisuales, y Doctora Cum Laude por la Universidad del País Vasco. Trabaja con carácter profesional desde el año 2009, cuando comenzó con las galerías Arteko (San Sebastián) y Vanguardia (Bilbao), y más recientemente también con colaboraciones con instituciones culturales como ART1307 (Nápoles y California).

Primer Premio de Artistas Noveles de Guipúzcoa y seleccionada en la XXXVI edición de Fotografía ABC que se mostró en ARCO, ha participado en ferias internacionales como MIA Milan Image Art Fair y ArteSantander. En 2014 fue seleccionada para una intervención en el espacio público en Wiesbaden Kunstsommer Festival en Alemania con Aeolia´s Park. También ha realizado efímeras instalaciones en la muestra internacional Metaillusioni, the garden of the imposibility en Nápoles, presentando también su obra en espacios institucionales como en el Centro Cultural Koldo Mitxelena de San Sebastián en 2015. Finalista en Photíssima ArtPrize Venize 2015, exhibiendo en Venecia paralelamente a la Biennale. En 2015, tras la adquisición colectiva por parte de los ciudadanos de Wiesbaden de la escultura Aeolia´s Park se inaugura su ubicación definitiva en ParkStrabe, Kurk Park.

Inauguración y horarios

El acto de inauguración de “Hodei putzua. Jardín vertical” tendrá lugar este viernes 22 de febrero a las 19h. Horarios: viernes y sábado de 18h. a 21h. y domingos y festivos de 11:30h. a 13:30h. Entrada gratuita.

